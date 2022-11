“Qué patético y triste”: Alina Lozano sobre los hombres que le han ofrecido dinero por su compañía

Alina Lozano es una reconocida actriz colombiana que ha logrado ganarse el cariño de los televidentes por la interpretación de icónicos personajes en producciones como ‘Pedro el escamoso’, ‘El último matrimonio feliz’ y ‘Pa’quererte’.

Pero además de su notable participación en la pantalla pequeña, Lozano también ha dado mucho de qué hablar por asuntos más personales como la relación amorosa que dice mantener con Jim Velásquez, un joven 30 años menor que ella.

De hecho, vale la pena recordar que en los últimos días la actriz estuvo en boca de todos por una entrevista que dio para Tropicana en la que, sin ningún tipo de pudor, le dio un apasionado beso al joven para demostrar su amor.

Alina Lozano dijo que le ofrecieron dinero para estar con ella

Además del beso, la famosa también llamó la atención del público durante la entrevista al contar que en distintas oportunidades hombres le han ofrecido dinero a cambio de pasar un rato con ella.

“Quiero contarles una cosa. Es la segunda vez que recibo de parte de un hombre propuestas indecorosas (...) La forma como estos hombres me miran a mí y a otras mujeres, me parece patética y muy triste. Me han ofrecido plata para salir con esas personas”, señaló la actriz.

Esta no es la primera vez que Lozano toca este tema, pues hace aproximadamente dos semanas la famosa, que suele ser muy activa en redes sociales, utilizó su cuenta de Facebook para denunciar los mensajes agresivos y fuera de lugar que estaba recibiendo en las distintas plataformas. De igual manera se defendió y aseguró que no es “ningún objeto sexual”.

Esta es la entrevista completa: