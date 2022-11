Que diciembre no lo coja ‘entusado’: Estos son 3 consejos para dejar atrás a un examor

La mayoría de personas desea finalizar el año e iniciar el próximo lo mejor posible. Puede que no haya una persona especial en el momento, pero no hay nada más feo que llegar a las fechas que se consideran especiales sintiéndose mal o pensando en una persona que no está.

Si tiene tusa y no quiere terminar el año de esta forma, estos son algunos consejos que le pueden ayudar.

Evadir nunca será la solución:

Si es cierto que el tiempo de calidad con amigos es muy importante, pero para todo hay un momento. Inicialmente, muchas personas optan por reprimir las emociones del momento: la ira, la tristeza, el enojo, pero es muy importante que este tipo de emociones salgan, pues es la única manera de evitar que la cabeza no estalle en algún momento dado.

Los podcast ayudan, sobre todo a analizar qué pudo haber pasado dentro de la relación para que terminara.

Si tiene tristeza, dese la oportunidad de llorar, de sentir esa melancolía, de recordar, de sacar sus sentimientos a flote, si prefiere, en un lugar donde esté solo. Redacte una carta expresando todo lo malo que esa persona le hizo sentir, no escatime en los detalles.

Así como hay espacio para llorar, hay espacio para reír

La navidad es una de las épocas preferidas de los colombianos, pues hay música, comida y muchas fiestas. Aproveche para reconectarse con sus circulo cercano yendo a novenas, por ejemplo, las cuales ser siempre divertidas. No hay mejor lugar para recordar que la vida es bonita, que comiendo un buen buñuelo y una natilla.

Agradézcale a esa persona y a la vida por que se fue a tiempo

El mes de diciembre es la oportunidad perfecta para cerrar todo lo malo que el año trajo y empezar con la energía renovada. Aproveche ese momento para, ahora, recatar una carta agradeciéndole a la persona todo lo bonito que le hizo sentir y las cosas que aprendió a su lado. Recuerde, siempre, por encima de todo, es importante agradecer.

Cuando haya terminado de recordar, agradézcale a la vida por darle la oportunidad de iniciar un año lleno de expectativas, abriendo los brazos para recibir todo lo nuevo y bueno que vendrá con otro año. Luego de terminar la carta, quémela teniendo en su cabeza solo palabras de agradecimiento y haciéndose a la idea que por medio de dicho ritual, está soltando a la persona y a la relación.

Las cosas que pasan en la vida siempre tienen una razón de ser, solo tiene que abrir los ojos y limpiar esa nubosidad que queda luego de terminar una relación, para darse cuenta que probablemente era lo que necesitaba para seguir creciendo como persona. Al final y luego de hacer consciencia, puede darse cuenta de ciertos detalles que quizá no querría para su futuro o características de la personalidad con las que no podría lidiar más adelante. Nuevo año, vida nueva, como dice la canción.