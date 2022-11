¡Fría y calculadora! Luisa Fernanda W reveló cómo actuaría si le estuvieran siendo infiel

Luisa Fernanda W le contó a sus seguidores que toma muy en cuenta las infidelidades, y por eso tiene su propio plan para confrontar a su pareja en el caso que se presente una situación como esta, detallando a través de un par de historias de Instagram qué es lo que haría y cómo abordaría el momento.

La influencer y su pareja, Pipe Bueno, están viviendo uno de sus mejores momentos con el reciente nacimiento de su segundo hijo, Domenic. Con fotos, videos y otras publicaciones, el par ha mostrado lo felices que están con la llegada del pequeño y la nueva dinámica que ambos llevan.

Y a pesar que se encuentra viviendo una etapa agradable, Luisa Fernanda W aprovechó una sesión de preguntas y respuestas para profundizar un poco en el tema de las infidelidades después de que una seguidora le pidiera consejos sobre cómo actuar ante este tipo de situaciones.

La creadora de contenido comenzó con darle palabras de aliento, empatizando con ella y comentando que suele hacerle caso a los presentimientos cuando se trata de este tipo de momentos. “A esas corazonadas yo les creo tanto. Cuando yo tengo corazonadas nunca fallo”, dijo la joven.

Seguidamente, Luisa Fernanda W le dio algunas recomendaciones a su seguidora, siendo una de estas pensar con la cabeza fría y solo “atacar” cuando tenga pruebas de que su pareja realmente le está siendo infiel, haciendo énfasis en que esa es la manera más sencilla de resolver la situación.

“Mientras no tengas pruebas, no confrontes a la persona. Como que uno primero tiene que tener las pruebas, como que: ‘mira, esto, esto y esto’. Y así es más fácil, así como que uno llega ya como no solamente con una corazonada sino que: ‘mira lo que encontré'”, dijo la influencer en tono cómico y pícaro.