Luisa Fernanda W fue al concierto de Bad Bunny y quedó cono un ‘zapato’

Luisa Fernanda W está con un música, por ende, está acostumbrada a ir constantemente a conciertos y uno como el de Bad Bunny, pues fue uno de los más esperados por muchos colombianos. A pesar de que fue una experiencia grata para ella, en redes sociales terminó siendo criticada.

Bad Bunny se ha vuelto tendencia mundial por su música. Pocos querían perderse el show que prometía, por lo tanto, Luisa no iba a ser una de las que se perdiera dicho evento.

Fue al lado de Pipe Bueno, obviamente, más otros amigos. En medio de eso, Luisa compartió algunos video de su presencia allí, pero luego, al salir, reveló cual era la verdad del asunto.

Y es que, efectivamente, ella decidió ir porque le gustaba, pero se dio cuenta que no tanto y que en realidad se estaba volviendo vieja:

“Yo pasé espectacular en este show. La realidad es que me di cuenta que Bad Bunny es el artista urbano más escuchado a nivel global y hay muchas canciones que yo no me sé, solamente me sé los coritos de TikTok y me di cuenta que hace mucho tiempo no escucho reguetón así como cuando estaba más joven”

Terminó por decir la paisa, cosa que no solo confirmó lo dicho por ella, sino que se le unió diciendo que el tampoco se sabía la mitad de dichas canciones.

Luisa Fernanda W es criticada en redes sociales

Ante su anécdota de no saberse las canciones de Bad Bunny completas, muchos usuarios no tomaron la anécdota con tanta gracia en redes sociales, pues le dijeron que ella solamente había ido por caer en el farandulismo

“Es que es una MODA y el 70% que fue al concierto no se sabía las canciones van por moda son zombies no tienen criterio propio” “Van no mas para ser parte del montón”