Mujer se volvió viral en redes sociales por desmantelar al artista paisa más ‘agrandado’

En Medellín, medio Colombia y hasta extranjeros estuvieron en Medellín asistiendo al concierto de Bad Bunny, especialmente. Muchos de los que fueron al concierto, llegaron a Provenza y Poblado a seguir la fiesta. Muchos tuvieron la suerte de encontrarse con varios famosos, incluso con Bad Bunny.

Sin embargo, algunos no tuvieron la suerte de llevarse una buena experiencia con algunos famosos, pues muchas veces suele pasar que los artistas ni se dejan hablar, ni una foto, o se vuelven un poco despectivos.

Fue el caso de una chica que decidió ir a una discoteca en Provenza, para tener la sorpresa de encontrarse con un cantante que ya conocía, pero que hace mucho tiempo no hablaban:

“Estaba en una discoteca privada en Provenza con los de seguridad, esperando que me recogieran; estando ahí me dijeron que no se permitía el uso del celular porque estaba un cantante MUY importante allí” Empezó a decir la chica, añadiendo que cuando entró, se encontró co el susodicho que ya conocía por redes sociales, por lo tanto, lo saludó como si nada, pero el chico le dijo, viendo su celular en la mano, que no le daría foto a nadie.

“A mí me dio risa, pero real, no sarcástica, porque pensé que el sarcástico era él jajajajaja pero literalmente se volteoooó y yo como (??) y pues bueno, pensé “seguro no se acuerda de mí, no me reconoció, X” y salí nuevamente para lo del celular, mientras iba saliendo” dijo Valeria, que un escolta se le acercó y le dio que ‘pepito’ la iba a invitar a un trago.

Ella, al negarse, el cantante gritó que tenía mucha plata para gastar. Ella, de nuevo desconcertada, iba a salirse del bar, pero este aristas se subió a cantar, pidiendo que guardara el celular “Literalmente salí y él en la tarima dizque “esto es un privado que tienen que guardar en su recuerdo, porque nada de fotos.. es que yo no doy conciertos gratis” y empezó a cantar sus 3 canciones que la gente conoce”

Después de esto, la chica tuvo una pequeña interacción con el cantante, quien le dijo que le pasara el número par poder seguir hablando con ella, pero lo cierto es que terminó bloqueándola al no ver respuesta por aparte de ella.

En redes sociales le hicieron la respectiva investigación y, al parecer, se trata de ‘El Clooy’, descartando a Juan Duque, pues algunos pensaron que era él, pero rápidamente en redes sociales comentó que él ni siquiera tenía escoltas.

Se dice que el otro que podría ser muy posible, sería Reykon, que de hecho, lo acusaban de haberle sido infiel a Louisa Castro