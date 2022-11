Exnovio de Aleska Génesis confesó que le pegó porque ella estaba en la casa de Maluma

Aleska Génesis podría ser uno de los nombres más buscados por internet, pues varios quedaron sorprendidos con la brujería que le hizo al mismo Nicky Jam. Ahora, el foto ha pasado a ella y su ex novio, pues se ha demostrado que ella sufría de maltrato dentro de la relación.

Luego del dichoso video de ella hablando con la bruja, nuevos detalles se sumaron luego de que se filtraran videos en donde Miguel empujara a la modelo y maltratara a las mismas mascotas de ella.

Ante esta nueva evidencia, Miguel quedó muy mal ante los ojos de los usuarios en redes sociales. Ante esto, el empresario se permitió explicar las cosas a través de las redes sociales, pues abrió las preguntas para poder hablar con sus seguidores.

En una de esas preguntas, un seguidor le preguntó que por qué había empujado a Aleska, a lo que él contestó:

“Aprovecho para pedir disculpas públicas. Lo que pasó esa noche estuvo fuera de lugar. Sí fui yo el que la empujó y le patió la gorra, nunca he apoyado la violencia y jamás lo haré. Ese día me llené de odio porque conseguí a Aleska mintiéndome, me dijo que estaba con su familia y estaba en la casa de Maluma” afirmó el empresario.

No sería raro, pues, para empezar, la modelo siempre se ha movido en la industria de la música, añadiéndole que el mismo Miguel aseguró que Nicky Jam no había sido el primero que ha caído en la brujería por parte de ella.

Según Miguel, hasta Sebastián Yatra cayó ahí.

Para terminar las historias de Miguel, el empresario también se disculpó por haber golpeado al perro de la modelo, asegurando que se llenó de rabia porque ella golpeó a su hija que en ese momento tenía seis años.