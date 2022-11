Con varios desmayos: Este es el trastorno poco conocido que padece Andrea Guerrero

Andrea Guerrero es una reconocida presentadora y periodista deportiva, quien actualmente es la Directora de deportes RCN, en donde también vincula su rol con el canal Win Sports. Y es que gracias a tu talento ahora está haciendo parte del cubrimiento del Mundial Qatar 2022, en compañía de otros de sus colegas como lo son: Ricardo Henao y Carlos Antonio Vélez.

Y es que en los últimos días Andrea se ha convertido en uno de los personajes en tendencia por los principales medios. Tanto así, que hace pocos días realizó una dinámica de preguntas para revelar detalles inéditos de su viaje y su vida privada. En medio de esto, reveló que las alergias que padece, sus platos favoritos y la sorpresa fue la noticia de su padecimiento, se trata de Síncope vasovagal.

Este padecimiento se presenta por desmayos repentinos, los cuales tienen son desencadenados al ver sangre o también, algún sufrimiento emocional. Asimismo, el síncope vasovagal no requiere ningún tipo de tratamiento médico, ya que resulta ser algo inofensivo. Sin dejar de lado, que alguna ocasiones el médico tratante puede llegar a solicitar varios estudios con el fin de que no exista otro problema mayor para quien lo padece.

Rápidamente, sus seguidores no dudaron en referirse a que en medio de su trabajo puede llegar a presentar un estrés emocional en el que su padecimiento aparezca nuevamente, pues deber estar de un lado a otro cuando se le indique. Y es que este no fue la única revelación que hizo la periodista, pues indicó que también le teme a los aviones.

Las declaraciones dejaron no solo confundidos, sino también sorprendidos a sus seguidores, pues enfatizan que no saben de qué forma maneja su carrera y en ocasiones los complejos procesos familiares. Teniendo en cuenta que sus padecimientos, ya que la salud mental no es algo que se pueda pasarse por alto, pues si no se le toma la suficiente atención, podría llegar a tener fuertes repercusiones en la vida de una persona.

Sin dejar de lado, que la presentadora hace algunos días se dejó ver triste por tener que dejar a su hija, Luna, por más de un mes, sin embargo, esto no fue impedimento para que la comunicadora no esté disfrutando de principio a fin esta copa del mundo.