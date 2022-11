Habló el organizador del evento de Paola Jara en Chile, en donde la acusaron de callar a la telonera

Paola Jara es una de las artistas más reconocidas de la música popular, no solo en Colombia sino también a nivel internacional. La artista ha logrado ganar reconocimiento por su talento musical y también por su apariencia física, además la nacida en Apartadó también suele estar vigente en el mundo del espectáculo por tener una relación con el también cantante Jessi Uribe.

Hace pocas horas Paola desató toda una polémica debido a un concierto que tuvo en Chile, a donde se presentó como telonera Luisa Chara, quien denunció que el equipo de Jara le apagó las luces y el sonido mientras ella aún se encontraba en su show. “Ya iba por mi tercera canción y a la mitad de la canción me di cuenta que me apagaron la música, las luces, o sea me pararon el show y de repente empezó a llegar todo el staff de Paola Jara y me empezaron como a decir ‘Permiso, que va a venir Paola Jara, quítese’”.

Lea también: Telonera de Paola Jara en Chile denuncia que el equipo de la cantante prácticamente la bajó del escenario

“Me dio bastante impotencia, siento que, aunque yo no sea una cantante conocida, fue una falta de respeto bien grande, mas que nada por el arte y por lo que yo estaba haciendo con el público en ese momento. Yo estaba dentro del tiempo que me dieron a mi para poder cantar, no me pasé nada, fue bastante incómodo con la gente, me sentí como sin voz como artista emergente”. Esto como era de esperarse desató una avalancha de cometarios en contra de Jara y de su equipo.

Lo que dijo el equipo organziador del evento

Juan Carlos del Toro Road, manager de Excalibur Producciones Chile, quienes son los encargados de la gira de Jara en Chile afirmó que la presentación de la telonera estaba programada para terminar a las 12:45 pm “siendo esta hora aún continuaba su show; se le avisa entonces a su manager que se encontraba en el escenario ‘que por favor terminara con la canción que estaba en ese minuto’”.

También le puede intersar: Paola Jara no sería tan buena gente como se pinta en redes sociales, según estas cantantes

Además aclaró “por parte del crew y del staff de Paola Jara nunca existió presión alguna o sugerencia para bajar al artista del escenario, ya que ellos aún no se encontraban siquiera en el recinto” y agregó que luego se comunicaron con Chara a quien le explicaron lo sucedido y ella entendió que no hubo alguna intervención del equipo de Jara en la decisión y todo fue debido al equipo que organizó el evento.