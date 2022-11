“Cancelada por prepotente”: así reaccionaron los fanáticos de Paola Jara tras su polémica en Chile

Paola Jara ha despertado los malos comentarios de muchos internautas, algo que se puede ver a través de sus publicaciones en las redes sociales a propósito de las declaraciones de una cantante que asegura que la colombiana la trató mal durante su primera presentación en Chile.

Hace pocas horas, la telonera de la cantante de música popular declaró a través de unas historias de Instagram que no fue tratada de la mejor manera durante su presentación para abrir el espectáculo que tendría a Jara como protagonista, mencionando que ella fue irrespetuosa de manera personal y profesional.

La intérprete, cuyo nombre es Luisa Chaira, denuncia que a mitad de su segunda canción fue interrumpida por parte del equipo de la colombiana, comentando que le apagaron las luces y el sonido en medio de su presentación, echándola de manera indirecta del escenario. Cabe destacar que la joven hizo el anuncio a pocas horas del suceso.

A propósito de esto, varios seguidores de Paola Jara se pronunciaron a través de sus publicaciones de Instagram, llenando la sección de comentarios con muchos mensajes negativos, en donde no solo criticaron la acción de su más reciente presentación, sino que también proponían “cancelarla” en las redes sociales por “prepotente”.

“Más empatía con las personas que usted también viene de abajo”, “CANCELADA Por prepotente y soberbia, que falta de HUMILDAD, se les olvida de donde vienen”, “Ya te deje de seguir, ojalá nadie te haga lo que tú haces” y “Quería ir a un concierto tuyo pero con esas referencias de ser humano que eres se me bajaron todas las ganas, no pienso apoyar a alguien que no tiene HUMILDAD” son algunos de los comentarios que ha recibido su más reciente publicación.

De momento, Paola Jara y su equipo han guardado silencio frente a las polémicas declaraciones que hizo Luisa Chaira, un detalle que también ha alterado a sus seguidores.