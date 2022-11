Telonera de Paola Jara en Chile denuncia que el equipo de la cantante prácticamente la bajó del escenario

El evento estuvo a casa llena y Paola Jara lo supo celebrar por medio de sus redes sociales desde donde envió un mensaje de agradecimiento a la acogida, pero omitió el detalle del que todos hablan hoy, que no es otro que lo que su equipo hizo al llegar al concierto.

Según la telonera del evento Luisa Chara, miembros del staff de la cantante colombiana apagaron todo mientras ella todavía estaba en el periodo que le fue asignado para presentarse, y que de la nada se apagó su espectáculo.

“Ya iba por mi tercera canción y a la mitad de la canción me di cuenta que me apagaron la música, las luces, o sea me pararon el show y de repente empezó a llegar todo el staff de Paola Jara y me empezaron como a decir ‘Permiso, que va a venir Paola Jara, quítese’”, dijo Luisa Chara.

Seguidamente contó lo que sintió y en como esto la afectó emocionalmente, ya que la experiencia fue más que amarga y seguramente será difícil de borrar de su memoria, pues lo considera como una falta de respeto.

“Me dio bastante impotencia, siento que, aunque yo no sea una cantante conocida, fue una falta de respeto bien grande, mas que nada por el arte y por lo que yo estaba haciendo con el público en ese momento. Yo estaba dentro del tiempo que me dieron a mi para poder cantar, no me pasé nada, fue bastante incómodo con la gente, me sentí como sin voz como artista emergente”.

Dijo que estos son gajes del oficio que seguramente le volverá a pasar, y que esto le da más fuerzas para seguir adelante y cumplir con su objetivo, pues del momento difícil sacará más fuerza ante lo que definió como la “triste historia de la apertura a Paola Jara”.