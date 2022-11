“Lastimosamente, no van a poder contar con nosotros”: Yeison Jiménez pone condiciones para sus shows

Yeison Jiménez es un reconocido cantante de música popular quien ha logrado ganarse el cariño de sus seguidores no solo con su talento, sino que también con su manera de ser. Sin embargo, en varias ocasiones ha generado revuelo por chicanear cada uno de sus lujos, los cuales resultan ser fruto de una carrera llena de éxitos. Teniendo en cuenta que destaca las bajas condiciones económicas que enfrentó durante su niñez.

Hace pocos días el artista de música popular, realizó un clip a través de sus redes sociales, en donde pide a sus seguidores, estas condiciones, con el fin de llevar a cabo un gran show en el que todas las partes pueden disfrutar y este no se vea empañado por hechos que empañen la presentación. Y es que el problema se habría dado por la hora en que decide irse de sus shows, alrededor de la 1 am.

Yeison inició su relato indicando: “Me estoy encontrando con mucho empresario, con muchas personas y alcaldías que me dicen, no, pero hermano es que a mí no me sirve. Yo quiero es que cante a las 5 de la mañana o a las 4 o a las 3 y lastimosamente no van a poder contar con nosotros”

Seguidamente, expuso algunas de las condiciones que pone para quienes desean asistir a su show: Jiménez indicó que no está de acuerdo con que los adultos asistan con menores, pues eso significa exponerlos a altas horas de la madrugada, en espacios que no son propuestos para ellos. El hombre enfatizó que esta es el principal motivo por el que no canta luego de la 1 de la mañana.

Seguidamente, el cantante aseguró que otro de los motivos se da porque desde que era muy joven trasnochaba, por ende, asegura que ya no está para estos trotes. Teniendo en cuenta las distintas presentaciones para las que suele ser contratado.

El último de los requisitos radica en que, busca cumplir con cada uno de sus shows. Por tal motivo, prefiere tener un espacio prudente entre uno y otro, para también poder descansar un poco al igual que su equipo de trabajo y logren prepararse para lo que viene después.