¿Sobrado?: Así catalogan a Yeison Jiménez por varios de estos lujos

Yeison Jiménez se ha hecho conocido no solo por su música popular sino también por su historia de vida. La cual empezó como ‘cotero’ en una de las plazas más importantes de la capital ‘Corabastos’ hasta llegar a convertirse en uno de los cantantes más representativos del género.

Además, de compartir sus giras alrededor del mundo, también suele mostrarles a sus seguidores algunos de los gustos que se da gracias a su trabajo.

En los últimos días, publicó la primera y para muchos la más relevante, un avión privado. El artista se convirtió junto ‘Karol G’, J Balvin, Sebastián Yatra, entre otros en tener su propio medio transporte aéreo.

Por otro lado, el intérprete de ‘Tu amante’ cuenta con una colección de autos, 6 o 7 autos de lujo. En su mayoría adquiridos en celebración por su cumpleaños, en los cuales se destacan: Yamaha DT 125; una Mercedes Benz Clase G; una camioneta Toyota Prado TXL de 4 Litros, entre otros

Además, en medio de una entrevista reveló que cuenta con una gran colección de relojes y el cantante de música popular aseguró que su precio se encuentra entre los casi $300 millones de pesos cada uno. Por otro lado, su vestuario tampoco pasa desapercibido, sus marcas favoritas resultan siendo Balenciaga y Gucci y su precio base comienza con los 2 millones.

Pero, sus lujos no terminan allí, ya que, también cuenta con varias cadenas de oro, las cuales utiliza en algunas de sus presentaciones. Estas rondan entre los 6′000.000 y 9′000.000 millones de pesos.

El cantante enfatizó que no se limita en cuantos a gastos se trata, pues prefiere disfrutar de las cosas que ha conseguido gracias a su esfuerzo y que siempre quiso tener. Jiménez también recordó que no siempre tuvo el dinero suficiente para costear aquello que le gustaba y ahora que tiene la oportunidad no piensa desaprovecharla por ningún motivo.

Sin dejar de lado, que ha incursionado como empresario desde 2013 con su Promotora de Inversiones Yeiluz, la cual se dedica al sector de la construcción. También, un grupo empresarial llamada YJ Company, un proyecto agropecuario en Valle del Cauca y la más reciente, una óptica con varias sedes en Bogotá, la cual contó con varias figuras del mundo del entretenimiento para su inauguración.