¿Lorena Meritano todavía le habla a Ernesto Calzadilla?, esto reveló la actriz

Lorena Meritano se ha vuelto toda una figura de superación en todos los niveles del ser humano. Pasó con un grave cáncer, que como ella misma dijo, se le llevó el cabello, las pestañas, los senos y a su pareja del momento, Ernesto. A pesar de lo desolada que parecía la situación, ha logrado salir y más feliz que nunca.

Una de las noticias más importantes que un ser humano puede recibir, sobre todo porque la mayoría tiene la concepción de que es una muerte asegurada.

Y es que no es para menos, pues Lorena perdió a su mamá, a su papá y por poco su propia vida.

A pesar de ello, aseguró que jamás se sintió triste con Dios por todo lo que estaba sucediendo, pues afirmó que todo fue necesario par convertirse en la mujer que es hoy en día, incluso su separación con Ernesto cuando más lo necesitaba.

Las razones en especifico varían, sobre todo porque la gente en redes sociales comentan mucho. A pesar del dolor que le generó esto, incluso pensando en la misma muerte, aseguró que todavía lo tiene en sus oraciones, pues, al final, fue alguien que marcó su vida.

No se sabe si Ernesto ya no piensa lo mismo de la actriz, pues ella aseguró para las fechas especiales le escribió, pero él jamás respondió, cosa que ella no entiende pero respeta completamente.

Ahora, luego de tantos problemas que ha tenido asegura que está más feliz que nunca, incluso confesando que suele tener relaciones sexuales sin compromiso, pero con mucha responsabilidad.

En redes sociales fueron tomadas sus palabras con mucho amor, pues al final, es una mujer que se merece lo mejor.