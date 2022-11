¿Decepcionada de Gustavo Petro?: Margarita Rosa se siente derrotada y en redes no dudaron en atacarla

Margarita Rosa De Francisco es una reconocida actriz, escritora y presentadora, quien hizo parte durante varios años en el programa insignia de Caracol televisión, el ‘Desafío’. Actualmente, se le ha visto en el horario prime time de RCN con su protagónico en ‘Café con aroma de mujer’, el cual se ha llevado varios elogios y críticas por su actuación y algunas de estas suelen ser respondidas con humor por parte de la caleña.

Y es que ha sido Twitter la red predilecta para referirse a cada uno de los hechos que afectan al país y la mañana este martes 22 de noviembre no fue la excepción. Margarita, desde el inicio de las elecciones presidencial, mostró su apoyo indiscutible a Gustavo Petro, pero, sus palabras pusieron a dudar a sus seguidores, quienes le preguntan si ya está arrepentida de su elección.

Le puede gustar: “No digan que acá los derechos de la mujer son muy valorados”: Mary Méndez sale en defensa de Maluma

La reconocida actriz aseguró: “Qué sensación de derrota tan profunda es ver que en Colombia siguen las masacres. No esperaba, sin embargo, que esa situación fuera a cambiar de un día para otro por un cambio de gobierno. Llevamos tantas décadas viviendo así, muriendo así”.

Como era de esperarse, los comentarios con respecto a sus declaraciones no se hicieron esperar, pues los usuarios se fueron en contra de la presentadora, agregando que si ya no confía en su querido presidente. Asimismo, resaltan que desde un principio le advirtieron lo que podía suceder y este hecho no causa sorpresa para muchos de ellos en Twitter.

También puede leer: “Nadie me toca”: ‘La Jesuu’ reveló qué le diría a su versión del pasado

A pesar de los malos comentarios, también existieron quienes apoyaron las palabras de Margarita De Francisco, indicando que el actual gobernante ya está en proceso para hacer la paz “más grande”. Además, aseguran que no es fácil cambiar el contexto de violencia en el que está inmerso Colombia, pues es algo que lleva décadas.

Cabe recordar que cada tweet de Margarita termina siendo fuertemente criticada por sus detractores, pero al parecer, esto le parece importar muy poco y sigue firme con sus convicciones y su concepción del mundo.