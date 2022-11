“Nadie me toca”: ‘La Jesuu’ reveló qué le diría a su versión del pasado

‘La Jesuu’ dejó ver que se siente muy orgullosa de todo lo que ha conseguido, ya que a través de sus redes sociales compartió el empoderado mensaje que le daría a su versión del pasado, mostrando lo segura que se siente consigo misma y lo bien que le ha ido en los últimos años.

La creadora de contenido, cuyo nombre real es Valentina, tiene una base de fanáticos que excede los tres millones de seguidores en su cuenta de Instagram, pero también cuenta con varios detractores que se manifiestan en sus publicaciones, criticándola por su aspecto y ciertas actitudes polémicas que ha dejado ver con el paso del tiempo.

Sin embargo, La Jesuu ha demostrado durante su carrera en los medios digitales que no le presta mucha atención a las opiniones de los demás, algo que hizo evidente en una divertida historia en la que compartió qué le diría a su versión del pasado.

En la publicación se puede ver un video en donde aparece una mujer presentándose frente a un hombre en un reality show al estilo ‘The Bachelor’. Y de acuerdo con la influencer, el discurso de la chica encaja muy bien con lo que ella podría decirle a la Valentina del pasado.

“Soy influencer. Actualmente me siguen 127.000 seguidores, pero nadie me toca. Soy una mezcla entre Angelina Jolie y Rihanna. Y sí, la leyenda es cierta: nunca, nunca, nunca, nunca nadie me ha dicho que no”, dijo la participante del reality en el clip compartido por La Jesuu.

Esta iniciativa fue producto de una pregunta de uno de sus seguidores que la interrogó sobre “qué le diría la Valentina de hoy a la Valentina de ayer”, a propósito de una serie de fotos que la joven compartió en sus historias de Instagram sobre su juventud.