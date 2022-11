“No digan que acá los derechos de la mujer son muy valorados”: Mary Méndez sale en defensa de Maluma

Mary Méndez es una reconocida presentadora, quien hace parte del programa de entretenimiento ‘La Red’, en donde se ha destacado por sus constantes declaraciones sobre algunos aspectos de su vida y también, por dar su opinión sobre hechos que generan polémica en el mundo del entretenimiento. Pero, la samaria no es la única, pues, Carlos Vargas, Carlos Giraldo, Frank Solano y Juan Carlos Giraldo tampoco se guardan nada.

La presentadora es uno de los personajes más activos en las redes sociales, en donde comparte varias de sus rutinas y uno que otro detalle sobre su vida privada. En esta ocasión, Mary aprovechó para referirse a la polémica desatada por la aparición de Maluma, a quien defendió desde que se conoció que sería parte del Mundial Qatar 2022.

Méndez inició sus declaraciones asegurando que siempre ha creído en las energías y como estas generan una conexión con la religión y el ser. Seguidamente, la presentadora aseguró que sus palabras se dan debido a que hace algunos días comentó la publicación de Maluma antes de su presentación y fue atacada fuertemente.

Así que aprovechó para hacer una comparación y quizás, poner a reflexionar a más de uno. La samaria aseguró: “Es que dicen, como Maluma va a ir al Qatar, porque es que allá los derechos de la mujer. Ah, no me digan que acá los derechos de la mujer son muy valorados, muy respetados, a cuantas mujeres no matan acá, a cuantas niñas no violan, que pasa con la violencia intrafamiliar, la desigualdad de género, la discriminación ustedes creen que acá en Colombia si”.

Pero, sus fuertes declaraciones no terminaron allí, pues les preguntó a sus seguidores si, actualmente, se cumplían los derechos humanos de las mujeres y si existe un respeto en Colombia, aunque esto sucede no solo en el país, sino también en el resto del mundo.

Lo que quedó claro, es que la presentadora pide un respeto para cada una de las acciones que hacen quienes están a nuestro alrededor, ya que resulta sencillo hablar del otro, pero no se tienen en cuenta el resto de las condiciones en las que se encuentra. Sin dejar de lado, las repercusiones que tendrían sus declaraciones, la presentadora asegura que siempre será muy transparente como lo ha sido desde un inicio.