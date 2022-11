Se vistió para la playa, pero al fin no pudo: Catalina Maya relata cómo se preparó para ir a Qatar

Catalina Maya es una conocida modelo, locutora y presentadora colombiana. A la paisa se le vio hace pocos meses haciendo parte del famoso programa de cocina ‘MasterChef Celebrity’, en compañía de varias figuras como fueron Marbelle, Viña Machado y Carla Giraldo, en donde duramente criticadas por parte de los televidentes debido a sus personalidades y declaraciones.

En el último tiempo a Catalina se le ha visto enfocada en sus proyectos laborales y hace pocos días compartió que fue una de las corresponsales elegidas por parte de la W Radio para ser parte del Mundial Qatar 2022. Y hasta aprovechó horas antes para probarse algunos vestidos de baño, pero indicó que por conocidas razones, estos se quedarían en su hogar.

Le puede gustar: “Mi motita de algodón”: ‘Boyacomán’ se deja ver cariñoso y no precisamente, con su joven novia o su perro

La presentadora indicó que todo ha sido una sorpresa para ella, pues no solo Catalina, sino también el resto del equipo de trabajo tenían un poco de prevención y hasta miedo por las restricciones que tiene el país. La paisa aseguró que son varias las preguntas que le han realizado sobre: ¿Cómo es el trato a los hombres y a las mujeres? ¿Es verdad lo de la ropa?

Ante la primera pregunta, Maya aseguró que el trato que han recibido quienes se encuentran con ella en Qatar, ha sido de lo mejor por parte de los ciudadanos del país: “Son muy amables, desde que llegamos al aeropuerto la gente ha sido completamente amable (…) super respetuosos”. Seguidamente, indicó que el tema del que le suelen llegar muchas preguntas es sobre el tipo de vestimenta que debe usar y por supuesto, la ropa de las mujeres que residen allí.

También puede leer: ¿Se decidió? ‘La Liendra’ dice que ahora sí se pondrá a estudiar

Catalina resaltó que al no conocer de primera mano las condiciones del país, salen varios rumores, siendo esto una desinformación. Pues, indicó que lo más importante para la cultura de Qatar es que se respete su política y sus tradiciones: “Si uno puede salir con camisetas y no pasa nada. En lugares como hoteles y restaurantes se puede poner lo que usted quiera, no pasa nada”.

En cuanto a las mujeres locales, esa tradición no cambia para ellos. Resaltó que no existe ningún problema con respecto a la vestimenta que tengan extranjeros y turistas. Finalizó agregando que no es un tema grave la cuestión del vestuario.