¿Se decidió? ‘La Liendra’ dice que ahora sí se pondrá a estudiar

En más de una ocasión el creador de contenido Mauricio Gómez, mejor conocido como ‘La Liendra’, ha recibido el ataque de parte de sus detractores sobre sí estudió o no. En reiteradas oportunidades ha sido señalado hasta de ignorante y ahora parece que quiere revertir todo eso.

Es así como en una de sus más recientes publicaciones en la red social Instagram ha develado un video en el que comparte junto a sus familiares en diversos momentos de su vida, que van desde que vivía en la casa humilde hasta ahora que se ha consolidado económicamente.

Pero esto lo ha hecho con un franco mensaje en el que habla directo de cada obstáculo que ha pasado en su vida, cómo lo sobrellevó y lo que ahora hará para el futuro, y de esa forma callar la boca de quienes siempre lo han atacado.

“❤️ Mientras muchos me critican yo me felicito, porque sin ayuda de nadie y sin tiempo pa estudiar logré salir adelante con mi familia y ahora que no tenemos hambre, podré enfocarme a estudiar”, se lee al principio del mensaje del creador de contenido ‘La Liendra’.

Seguidamente continuó con otras palabras que hicieron mella sobre la situación en Colombia, en la que detalla que, pese a no haber estudiado, sí tiene las capacidades para haber triunfado y hacer un punto de diferencia en la vida. y en especial que llevar el pan a la mesa era una necesidad primordial en su casa.

“Nunca midas la inteligencia y las capacidades de una persona por sus estudios, y menos en un país donde la educación es un negocio y la necesidad está primer”, finalizó ‘La Liendra’.

Como era de esperarse la publicación del creador de contenido generó una infinidad de reacciones las cuales estuvieron muy divididas, entre quienes lo apoyaron y los que, a pesar del anuncio, se burlaron.