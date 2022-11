¡Picarón! Así reaccionó Jessi Uribe al recibir el sostén de una fanática

Jessi Uribe dejó ver que sus fanáticas suelen ponerse muy creativas y “frescas” durante sus presentaciones, al publicar una foto en la que aparece con un sostén que le lanzaron durante una de sus más recientes presentaciones, dejando ver cuál fue su curiosa reacción ante este inusual momento.

El intérprete de ‘Dulce pecado’ ha estado alejado de su esposa, Paola Jara, durante las últimas semanas debido a una serie de presentaciones que ha estado realizando en varias ciudades de Estados Unidos. Esta separación ha desatado varios chismes en relación a que la pareja está pasando por un mal momento, incluso dejando ver algunos rumores de una posible separación.

Sin embargo, los cuentos de las redes sociales no parecen afectar en lo absoluto a Jessi Uribe, mostrándose muy seguro de su relación y la manera en que funciona, al punto de no presentar inconveniente al compartir una foto en la que aparece con un sostén rojo en su mano durante una de sus presentaciones.

En la publicación se puede ver que la reacción del artista es de asombro y cierta incredulidad, pero sin perder la concentración y su sonrisa pícara durante el concierto. En el mismo post también muestra varias imágenes de la presentación.

Jessi Uribe aprovechó para reflejar parte de su reacción en la descripción de la curiosa publicación, dejando ver de manera cómica que no entendía por qué las mujeres se quitaron sus sujetadores durante la presentación: “Les prometo que calor no estaba haciendo. No sé por qué se quitaron el sostén”.

Por su parte, la sección de comentarios también mostró varios mensajes curiosos al respecto, con muchos de sus fanáticos simpatizando con el divertido evento: “Usted qué hace con todas esas vainas que le envían en los conciertos? Jajajajajajaa tiene un baúl de los recuerdos?”, “Contigo hasta en cuero así muera de frío”, “Querían que te llevarás un recuerdo”, “A él le gusta sino los Paola jajaja”.