“Me parece muy bajo”: Shaira contó que la familia de Jessi Uribe la insultó, ¿qué pasó?

La cantante Shaira es una joven de 19 años que ha cimentado su carrera musical a raíz de su paso por el programa de talentos, ‘Factor XS’, del que salió ganadora hace algunos años. Ahora, la artista se ha dado a conocer por su talento y por algunas polémicas en las que se ha visto envuelta.

Recientemente, Shaira llamó la atención de su más de millón de seguidores luego de una entrevista que dio en el programa de radio ‘Cómo Amaneció Bogotá' de Tropicana, en la que mencionó algunos detalles de su relación con el famoso músico popular Jessi Uribe.

“Una vez él me dijo que quería grabar conmigo, hace mucho tiempo me escribió, super querido él al principio y me decía ‘quiero grabar contigo, Shaira, sería un honor’; ‘de una, paisano, tan, tan, tan’. Un año después que tomó más reconocimiento, le preguntaron por su Instagram si haría una canción con Shaira y puso ‘cero probabilidades’ una cosa así. Yo dije: ‘Me parece de mal gusto, pero bueno, igual es un buen artista y lo respeto’”, contó.

A Jessi Uribe no le gustó lo que Shaira dijo de él

Luego de sus declaraciones, la joven volvió a hablar del tema a través de sus historias de Instagram, en donde señaló que Uribe había dejado de seguirla en la red social y que, además, uno de sus familiares la había insultado.

“Yo conté una anécdota sin rencor, sin odio y aceptando que cada quién tiene su talento y está en su lugar por lo que ha hecho, pero yo no quise referirme mal a ningún artista”, dijo.

“Lo más ridículo de todo es que hay gente que sabe que la humildad es muy importante, así como mantenerse y saber de dónde viene uno y conservar sus raíces. (...) Pero la familia de él me han insultado por redes, como lo hizo el esposo de su hermana, algo que me parece lo más bajo de esta vida”, agregó.