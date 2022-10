¿Qué pasó? Carolina Soto reveló por qué nunca habla de su padre y otros familiares

Carolina Soto, quien actualmente es la encargada de conducir el programa matutino de entretenimiento, ‘Día a Día’, junto con Carolina Cruz y Catalina Gómez, es una de las presentadoras más queridas de la televisión nacional.

En redes, la famosa suele ser muy activa y compartir las vivencias junto a su esposo, hijos, familia materna y amigos. Sin embargo, una parte de su familia no suele salir a la luz, lo que causó la curiosidad en algunos de sus seguidores.

¿Por qué Carolina Soto no muestra a su papá en redes?

La incógnita surgió a través de una dinámica de preguntas y respuestas que la presentadora realizó en su cuenta de Instagram, en donde quiso sincerarse y aclarar las dudas de su público.

El tema salió a colación luego de que Soto publicara una serie de historias en las que mostraba a su familia materna en su finca y los planes que tenía de viajar para compartir con ellos.

“¿Y tu papá? Que no lo escucho nombrar en tus historias”, fue lo que le escribió uno de los usuarios. A lo que ella sin problema aparente explicó que no lo muestra porque no hace parte de su vida.

“La verdad yo no hablo casi de mi papá porque mi papá se murió cuando yo tenía siete años. Entonces, en realidad, no compartí mucho tiempo con él y por eso no hablo casi de él”, dijo, mientras también aclaraba que fue su padrastro el que cumplió el rol de padre al acompañarla y apoyarla en la mayor parte de su vida.

De la misma manera, otro de sus seguidores le volvió a preguntar, esta vez por sus abuelos paternos y esa otra parte de la familia.

“Mis abuelos por parte de papá tampoco hacen parte de este mundo. Mi abuelito nunca lo conocí, y mi abuela murió tres años después que mi papá. Entonces, es por eso”, fue la respuesta que dio la famosa.