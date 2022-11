“No me parece justo”: Mary Méndez rechazó el mal trato que recibe su reemplazo en ‘La Red’

Una de las presentadoras con mayor trayectoria y reconocimiento en el país es Mary Méndez, quien actualmente es uno de los rostros que se encargan del programa de entretenimiento ‘La Red’. Allí, cada fin de semana se dedica a entretener al público junto a Carlos Vargas, Carlos Giraldo y Frank Solano.

Méndez ha sido bastante comentada en redes sociales sobre aspectos de su vida personal. Aun así, pese a las críticas o burlas que puede recibir, la presentadora se ha destacado por su personalidad y ha logrado ganarse el cariño de los televidentes.

Por esta misma razón, muchos se extrañaron al no verla sentada junto a sus compañeros en la más reciente emisión del programa. En su lugar estuvo la periodista Daniela Galvis, quien hace parte del equipo de la emisora La Kalle.

Mary Méndez pidió respeto hacia Daniela Galvis

A través de su cuenta de Instagram, Méndez se dirigió a sus seguidores para agradecer los bonitos mensajes recibidos, pero también para hablar sobre Daniela y pedir más respeto hacia ella.

“Llevo dos semanas de vacaciones, porque solamente fueron dos semanas, y la cantidad de mensajes que he recibido es una cosa que digo: ‘¿Por qué son tan lindos?’. Todo eso me llena el alma, pero resulta que a esta pelada que me está reemplazando, yo no la conozco, la están tratando mal, cuando lo único que está haciendo es su trabajo”, comenzó diciendo.

Asimismo, señaló que no le parece justo ni coherente que el público dirigiendo comentarios negativos hacia la joven y solicitó un poco más de empatía por el que ella considera “un trabajo nada fácil”.

“Yo entiendo su amor y lo abrazo, pero no puedo con esos mensajes en contra de una pelada que lo único que está haciendo es su trabajo y que se sienta allí con esa manada de lobos. ¿Ustedes saben lo que es sentarse en esa silla? Se necesitan huevos”, agregó.