Vuelve y juega: Mary Méndez se cansó y se refiere a las críticas sobre si es hombre o mujer

Mary Méndez es una reconocida presentadora quien hace parte del programa de entretenimiento ‘La Red’, en compañía de Carlos Vargas, Juan Carlos Giraldo, Frank Solano y Carlos Giraldo. A lo largo del mismo, los presentadores aprovechan no solo para referirse a aquellos detalles inéditos de varios personajes del mundo del entretenimiento, sino también a algunos aspectos de su vida privada.

Desde hace algunos años, para muchos espectadores del programa surgió la duda sobre si Mary era una mujer o si era un hombre. Ante las constantes preguntas al respecto, la presentadora había asegurado en principio que nació como una mujer, con el fin de disipar las dudas y los comentarios con respecto al tema.

Sin embargo, las dudas no parecieron parar allí, pues la samaria volvió a referirse al tema. Al parecer, en medio de algunas molestias, tras haber aclarado en varias veces el tema. La presentadora en medio de ‘La Red’ indicó que estaba indignada por los constantes episodios de violencia que se han presentado en contra de las mujeres.

Asimismo, Mary aprovechó para referirse al polémico tema, que para muchos no ha quedado en el olvido, la presentadora indicó: “La verdad es que yo como mujer, que aunque no le crean si lo soy, estoy alarmada porque uno no puede salir a la calle”.

Y es que, al parecer, los comentarios sobre su género todavía siguen siendo que relevancia tanto para sus seguidores como para los televidentes. Si bien, Mary no reveló mayores detalles al respecto, si seguiría recibiendo críticas sobre el tema. Y es que la empresaria también suele ser muy activa en sus redes sociales, en donde busca ser lo más trasparente posible con todos sus seguidores.

Sin dejar de lado, que a Méndez suele calificarla de forma despectiva, asegurando que ella es el ‘macho’ entre sus compañeros debido a su cuerpo atlético, pues el ejercicio es una de sus más grandes pasiones.

Si bien, sostiene una muy buena relación con sus colegas, esto no es impedimento para que hagan declaraciones bastante subidas de tono en contra de la samaria, quien en ninguna ocasión se ha quedado callada ante los ataques de sus compañeros.