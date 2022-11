¿Generación de la flojera?: Mary Méndez apoya iniciativa de Elon Musk y recibe críticas en redes

Mary Méndez es una presentadora y empresaria, quien durante años ha hecho parte del programa de entretenimiento ‘La Red’. Sin dejar de lado, que la samaria suele ser muy activa en sus redes sociales en donde comparte varias de sus rutinas diarias y uno que otro secreto, sobre su vida privada. Teniendo en cuenta que suele ser muy abierta y sincera sin importar las críticas que pueda llegar a recibir.

En esta ocasión llamó la atención de sus seguidores, pues recientemente se conoció que Elon Musk, quien es el nuevo propietario de Twitter, anunció hace pocas horas les dio un ultimátum a sus empleados, según él, deben comprometerse con un trabajo “extremadamente duro” o abandonar la empresa.

Le puede gustar: “Más de 15 pastillas al día”: Adriana Betancur está en el hospital y preocupa a sus seguidores

A través de las redes sociales, los comentarios negativos con respecto a sus declaraciones no se han hecho esperar. Sin embargo, quien llamó la atención al referirse al tema fue la conocida presentadora, quien compartió una foto en la que se lee: ”O aceptan trabajar largas jornadas o dejan la empresa”: El ultimátum de Elon Musk a los empleados de Twitter”.

En la misma foto compartida por el medio independiente, Mary aprovechó para dar su opinión con respecto al tema, indicando: “Los que tenemos hambre de aprender y de hacer algo diferente a sobrevivir aceptaríamos esto sin pensarlo. Qué opina de esto la Generación de la flojera”.

También puede leer: “Traté de quitarme la vida”: Cintia Cossio reveló el grave problema que sufrió en su adolescencia

Si bien, varios usuarios han asegurado que esto no fue lo que quiso decir, Musk si se encargaron de opinar con respecto al tema. Por su parte, algunos aseguran que la jornada de la esclavitud ya no está y que les resulta increíble no solo el actuar del magnate, sino que también las afirmaciones de la presentadora.

Por otro lado, quisieron comparar la situación actual del país y por ende, las horas de trabajo que se tienen. Pero, enfatizaron que Mary cuenta con una empresa, así que su manera de ver el mundo e incluso a sus empleados cambia, pues no tiene las mismas condiciones.