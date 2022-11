¿Cuántos meses tiene?: Jessica Cediel causa furor en redes por curiosa ‘pancita’

Jessica Cediel es una reconocida modelo y presentadora, quien hace poco se le vio llevando a cabo otra de sus facetas, esta vez como actriz. Sin dejar de lado, que ha estado en complejos procesos de salud debido a los biopolímeros de los que fue víctima y los cuales dejaron repercusiones en su salud, ha indicado que está más feliz que nunca, pues ahora hace parte del reality ‘La Descarga’.

La presentadora suele ser muy activa en sus redes en donde comparte varias de sus rutinas diarias y por supuesto, con quien se encuentra. En esta ocasión llamó la atención el gracioso y sorprendente momento que vivió la bogotana mientras se encontraba en las grabaciones de dicho programa, en compañía de un famoso maquillador, quien se encarga de arreglarla día a día.

La encargada de revelar el curioso momento fue Cediel, en el primer clip asegura que se comió cuatro postres. Algo que para ella no es un problema, pues en repetidas ocasiones ha reiterado que ama comer y come demasiado. Seguidamente, aseguró: “Esto pasa después de comerse cuatro postres, bueno y no es mi$rd& es verdad. Cediel agregó al video: “Me tragué tantos postres, miren mi nivel de panza”.

Las risas por parte de su maquillador no se hicieron esperar, sin dejar de lado que aseguró: “¿Cuántos meses tienes?”. Posteriormente, a la bogotana se le vio frente a una gran espejo, en donde agregó que se veía muy bien de frente. Sin embargo, de lado, sus seguidores podían apreciar su abdomen abultado, según su estilista de caso, dos meses de embarazos y resaltó “bebé a bordo”.

Asimismo, la modelo contó en redes que se comió un alfajor, una oblea, una galleta de avena y una panacota de guanábana con mora. Sin dejar de lado, que resaltó el hecho de que sería una mamá muy sexy, lo que para muchos fue un claro indicio de que entre los planes de Jessica está tener un hijo y al parecer, este sería pronto.

Si bien, la presentadora no ha confirmado su relación con Ovy on the drums, para sus seguidores está más que claro que están juntos y mucho más por la promoción que hizo Jessica al nuevo tema del cantante junto a Karol G ‘Cairo’. Teniendo en cuneta que estuvo en Egipto por la misma fecha.