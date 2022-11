La salud de Jessica Cediel empeoró y fue hospitalizada debido a la gravedad de su condición

Jessica Cediel es una reconocida presentadora, modelo y actriz colombiana. Actualmente, se encuentra haciendo parte de ‘La Descarga’ junto a Carlos Calero, acompañando noche tras noche a los participantes que buscan ganarse un cupo dentro del concurso. Sin embargo, a través de sus redes sociales aseguró en un inicio que debido a los cambios de clima, su salud no estaba del todo bien.

Y es que su situación empeoro a tal punto que perdió su voz y tuvo que ausentarse de algunas de las grabaciones del reality. Si bien, la bogotana esperaba estar mejor, luego de algunos días de descanso, su condición cada vez fue más compleja y tuvo que ser hospitalizada, pues, según informó a sus seguidores, la gripa se convirtió en una bronquitis.

A la presentadora se le vio en compañía de su mamá en la clínica, en donde también se le vio con oxígeno. Teniendo en cuenta la gravedad de su padecimiento. Sin dejar de lado, que esto ha ocasionado su ausencia por algunos días dentro del programa, en donde sus seguidores se encuentran sacando los posibles nombres, de quien ha sido su reemplazo por su sorpresiva ausencia.

Y es que, de acuerdo a sus historias, no todo ha sido malo para la bogotana, pues, también compartió algunas fotografías en compañía del personal del hospital en donde se mostró agradecida por el cuidado que le han dado. Asimismo, que su trato ha sido el mejor desde el momento que llegó por complicaciones en su salud.

Pero, su enfermedad no fue impedimento para que revelara algunas fotografías inéditas de su viaje a Egipto. Estas se dieron por el estreno de la nueva canción ‘Cairo’ de Karol G junto a Ovy on the drums, con quien se rumora que tendría un romance desde hace algunos meses. Y esta habría sido una prueba clara de que están juntos y de que la presentadora confirmaría su relación con el cantante.