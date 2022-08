“Odio profundo a mi cuerpo”: Valentina Lizcano comparte con sus seguidores la difícil etapa que vivió

Valentina Lizcano se dio a conocer en algunas exitosas producciones como: “La Reina del Flow” y “El Secretario”, convirtiéndose en una de las actrices más queridas por los colombianos. Ahora, se encuentra en su faceta como influenciadora, a través de su Instagram suele compartir sus labores diarias las cuales incluyen su rutina de ejercicio y su papel como madre, con su segunda hija Alma.

La actriz se encuentra grabando una nueva producción y en medio de esto ha tenido tiempo para dedicarse un poco a una de sus pasiones, el ejercicio. Por tal motivo, decidió contarle a sus seguidores sus inicios en el mundo fit. Lizcano aseguró que empezó con el entrenamiento físico por el profundo odio y fastidio que sentía hacia su cuerpo, ya que creía que al transformar su cuerpo podría encontrar el verdadero amor, una mayor aceptación e iba a ser más deseada por sus amigos y seguidores. Además, la mejora en aspecto tendría repercusiones positivas en su carrera como actriz.

Lizcano enfatizó que haciendo una retrospectiva su cuerpo nunca tuvo que ver en su desarrollo profesional. Si bien, se puede mantener una rutina de ejercicio y de alimentación llega el momento en que las ocupaciones y el deseo de alcanzar algunos sueños hace que los pensamientos sobre la figura pasen a un segundo plano.

Valentina quiso enviar un mensaje para que las mujeres vean más allá de las imperfecciones e inseguridades que tienen todos los seres humanos. En cambio, buscar autoanalizarse no solo por lo que podemos ver sino también, aquellos que sentimos y damos a quienes nos rodean, pues más allá de tener un cuerpo que cumpla con los estereotipos se trata de la salud real de cada ser.

“No crean que por unas nalgas gigantes, unas piernas gigantes o por tener kilos de más o kilos de menos, te van a amar más, no va atado a eso. El deseo algunas veces no es compañero del amor” — Valentina Lizcano

Además se le escapó un consejo que quizás, no fue muy bien tomado por su manager. La influenciadora se refirió a las relaciones, pues están se construyen en apoyo, comprensión y reciprocidad y no en el valor que tiene el cuerpo, asegurando que sí es así, realmente esa unión no vale la pena. Dado que, el ser humano es impermanente y se modifica de acuerdo a los embates de la vida. Lo realmente importante resulta siendo el equilibrio mental y espiritual, ya que, gracias a estas se tendrá una salud física.