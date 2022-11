“Más de 15 pastillas al día”: Adriana Betancur está en el hospital y preocupa a sus seguidores

Adriana Betancur es una presentadora y modelo colombiana, quien se dejó ver durante algún tiempo en el reconocido programa matutino ‘Muy Buenos Días’ en compañía de Jota Mario Valencia, Milena López y Laura Acuña. Si bien, por distintos motivos, el programa llegó a su fin, la paisa buscó darse a conocer a través de las redes sociales, en donde ya acumula más de 490.000 seguidores en su cuenta de Instagram.

Desde hace un tiempo sus seguidores han estado pendientes de cada paso de la presentadora, teniendo en cuenta el problema de salud que padece. Se trata de una insuficiencia renal, por tal motivo ha tenido que someterse a varios procedimientos, entre ellos un trasplante de riñón. Si bien, después de esto, se pensó que su salud mejoraría, una nueva fotografía generó conmoción entre sus fans.

Adriana publicó una imagen de su brazo canalizad en donde decidió enviar una reflexión a aquellas personas que suelen quejarse por pequeñas cosas que suceden en la vida. “Esta vida en la que te sacan sangre cada mes, te tomas más de 15 pastillas al día, te ponen hierro cada mes y te toca esperar que alguien te done un órgano para mejorar la calidad de vida, no es nada chévere, pero es lo qué hay!!!! ¡No te quejes más y ponte las pilas a disfrutar lo que tienes!

Y es que de acuerdo a la más reciente información que se conoció de Betancur, está a la espera de un nuevo trasplante de riñón. Si bien, se sometió hace aproximadamente hace 7 años a esta cirugía con el paso de los años, sus doctores le informaron que esta ya no funciona de la manera adecuada. Siendo así, la paisa está nuevamente en la lista de espera con el fin de mejorar su calidad de vida.

Hace un tiempo, en una entrevista para el programa de entretenimiento ‘La Red’, la presentadora aseguró: “Siento el reloj en contra y para mí es muy triste porque me quedan muchos sueños. No sé hasta cuándo pueda seguir cumpliendo esos sueños (…) Me da mucho miedo morirme”.

Y es que a pesar de sus problemas de salud, Adriana ha buscado llevar a cabo cada una de sus pasiones, entre ellas resaltan, los viajes y por supuesto, compartir con quienes más quiere, sus amigos y familia.