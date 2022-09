“Con todo mi amor la dejé ir”: Mary Méndez habló del difícil proceso que tuvo que atravesar

Mary Méndez, empresaria y presentadora que hace parte de ‘La Red’ junto a sus compañeros Carlos Vargas, Carlos Giraldo, Juan Carlos Giraldo y Frank Solano. El programa de entretenimiento es el encargado divertir a los televidentes con los constantes comentarios que hacen los presentadores sobre sus experiencias y también, uno que otro secreto sobre su intimidad. Además, su relación ha sobrepasado el set, ya que, han logrado consolidar una gran amistad con el paso de los años, como suelen registrarlo en sus redes sociales.

La presentadora es una de las más activas en el mundo digital y recientemente aseguró que la pregunta más recurrente que le hacen a través de su cuenta de Instagram, es sobre su gata, Frida, quien fue la protagonista en varias de sus publicaciones en dicha red social.

La samaria, agregó que su gata murió el pasado mes de junio, “me tocó ponerla a dormir”, enfatizando que su mascota estaba sufriendo mucho y la presentadora no quería que su pequeña Frida siguiera, enfrentando esta situación. Así que con todo el amor del mundo, la despidió y aseguró que ella vivirá por siempre en su corazón, ya que, sus gatos son su mayor compañía e incluso se han convertido como en sus hijos.

Además, agregó que ella no había hecho pública la noticia debido a que no es de las personas que suelen despedirse de sus mascotas cuando fallecen a través de sus redes sociales, aclaró que no tiene nada en contra de las personas que sí lo hacen, pero, ese tipo de acciones no van con su personalidad.

La duda surgió para sus seguidores, ya que Méndez, además de compartir contenido sobre sus rutinas de ejercicio, su empresa de alimentos también lo hace sobre sus mascotas, en donde revela los distintos accesorios, actividades y comportamientos que tienen cuando está con sus tres gatos.

Sin dejar de lado, que relató como es el trato que le da a sus felinos, afirmó que ella nunca les grita, reprende o golpea, ya que, los animales son capaces de detectar cuando han tenido un mal comportamiento. Sin embargo, Mary, busca la forma de reprenderlos sin que se sientan violentados, aseguró: “A un animal no se le violenta bajo ningún punto de vista, llámese gato, perro, loro (...) Lo que une al mundo es el amor”.