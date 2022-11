“Traté de quitarme la vida”: Cintia Cossio reveló el grave problema que sufrió en su adolescencia

Cintia Cossio reveló que durante su adolescencia pasó por una grave complicación que llegó a afectar su salud en más de un sentido, dejando ver que fue tan duro para ella sobrellevar la situación que en más de una oportunidad intentó quitarse la vida.

La influencer se ha mostrado muy segura de sí misma desde que empezó a tener fama en las redes sociales gracias al impulso de su hermano, Yeferson Cossio. A través de estas plataformas digitales ha protagonizado varios videos cómicos, además de mostrar lo mucho que le gusta el cosplay y los disfraces al usar atuendos llamativo que ponen a suspirar a sus más de cinco millones de seguidores.

Pero tal parece que no siempre fue de esa manera, ya que recientemente reveló en un par de historias de Instagram que a los 16 años de edad empezó a desarrollar principios de anorexia, limitando su alimentación y sufriendo de depresión y ansiedad.

“Me miraba al espejo y me sentía super gorda y por eso no comía nada. Por mucho una manzana al día, pero no dormía y tampoco comía”, escribió Cintia Cossio en una foto que compartió en la que tenía 16 años de edad. “Qué bendecida soy por haber sobrevivido a esa época, inundada de depresión y ansiedad”.

Seguidamente, en una ronda de preguntas y respuestas, Cintia Cossio aprovechó y abordó el tema del suicidio, dejando ver que si bien nunca pensó en quitarse la vida por un mal de amor, sí lo consideró por los problemas alimenticios que desarrolló durante la adolescencia.

“Por amor nunca había atentado contra mi vida, pero sí he hecho muchas locuras, pero nada que tenga que ver con mi vida. Yo en varias ocasiones traté de quitarme la vida, fue cuando tenía 16, 17 años y tenía anorexia”, comentó la creadora de contenido, dejándole saber a sus seguidores que Yeferson Cossio fue quien terminó salvándola en varias ocasiones.

“Yef casi siempre fue el que me salvó la vida, no se cómo le hacía. O sea, yo estaba sola en casa, me hacía daño y casualmente él llegaba, y él era quien lidiaba conmigo llevándome al hospital”, concluyó la joven.