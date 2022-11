“Ya está hablando como mi mamá” Maía le reclamó con curioso comentario a Marbelle por no pasar a participante

Con el paso de los días La Descarga ha logrado ganar más televidentes y de a poco entre apoyos y criticas se ha venido posicionando como el programa más visto en las noches de la televisión colombiana, además de las interesantes historias contadas por los participantes y su muestra de talento, las intervenciones de los mentores Gusi, Maía, Santiago Cruz y Marbelle, hacen que el programa tenga un condimento especial.

Lea también: Le corren el puesto a Marbelle por ácidas declaraciones y se lo dan a este mentor de ‘La Descarga’

En la noche de este martes 15 de noviembre se presentó Yo me llamo Roberto Carlos, ganador del reality en el año 2019. Aunque en esa ocasión se llevó el premio mayor en esta no pasó la audición, logró avanzar a Maía y Santiago Cruz, pero al llegar a donde la caleña ella no quiso darle su voto de confianza y dejó se agotará el tiempo para avanzar.

Luego de ser eliminado Yo me llamo Roberto Carlos le preguntó a ‘la reina de la tecnocarrilera’, por qué no lo había pasado y ella justificando su respuesta le dijo que “el nivel en la descarga está muy poderoso vocalmente” y aunque tiene talento le faltan cosas en cuanto a técnica vocal, a lo que Maía respondió “si le hubiera dado el sí usted lo hubiera entrenado”.

También le puede interesar: ¿Primero con Marbelle ahora con Santiago Cruz? Esto es lo que piden televidentes de ‘La Descarga’

Marbelle luego pasó a filosofar y decir que en ocasiones al dar el sí en lugar de ayudar terminan perjudicando a los participantes por los retos a los que se tienen que someter al avanzar en el show, a lo que Maía con su forma desparpajada de actuar le dijo “Ay ya está hablando como mi mamá”, haciendo referencia al comentario profundo en lugar de darle la oprtunidad al participante.