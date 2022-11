¿La Descarga o la discordia?: Silencio en el reality por polémica decisión de Santiago Cruz

‘La Descarga’ en su segunda semana de audiciones sigue emocionando a los televidentes con cada uno de los buenos talentos que llega al concurso. Si bien, se ha visto envuelto en críticas por no darle paso a algunos participantes, aun así, el contenido le sigue gustando a los televidentes.

El primer concursante en presentarse este 11 de noviembre fue Cristhofer Om quien interpretó la canción ‘Livin’ la vida loca’. El hombre tomó la decisión de empezar con Marbelle, pues, quería conquistar su corazón desde un inicio.

Y así fue, ya que la mentora no dudó en oprimir el botón, dándole paso a Maía y a Gusi quienes tampoco dudaron en confiar en el talento del concursante. Y esto no fue todo, hasta bailó y dejó boquiabierta a Maía y por supuesto, a su principal conquista, Marbelle.

Sin embargo, al llegar a Santiago Cruz y ver que pasaba el tiempo y no oprimía el botón, Maía buscó acercarse, tal vez, buscando convencerlo o quizás, llegar a oprimir por él, pero, el artista lo impidió y se molestó por su acción.

Al final, Santiago fue quien eliminó al concursante y posteriormente, hubo un silencio total en el set de ‘La Descarga’ y por supuesto, la cara de sorpresa del resto de los mentores no se hizo esperar. Tanto así que Gusi dijo: “Ahora será la discordia”.

Por su parte, Cruz se defendió e indicó: “No me conectó, algo pasó, en el hilo de la aguja, algo pasó y no me llegó”. Luego Maia dijo: “no entiendo, cada loco con su cuento. Yo estoy aterrada, no lo puedo creer”.

Finalizando las declaraciones, Marbelle indicó: “me gustó mucho, siguió el hilo de la canción y le dio magia, a su presentación él aprovechó este momento, sigo firme y me encantó