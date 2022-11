Le corren el puesto a Marbelle por ácidas declaraciones y se lo dan a este mentor de ‘La Descarga’

‘La Descarga’ desde su lanzamiento fue una de los programas más polémicos no solo por quienes harían parte de él, sino que también por la gran publicidad que hizo el canal, por él, hasta llegar a cada uno de las redes sociales de varios de sus principales figuras.

Si bien, varios usuarios decidieron irse en contra de Marbelle por sus constantes declaraciones en contra del gobierno y en especial, contra Francia Márquez. Aunque muchos creyeron que tendría la misma actitud, resultó ser todo lo contrario, pues se le ha visto tranquila y emocionada por cada uno de los participantes.

Sin embargo, ya desde hace varios días, la molestia sigue creciendo por parte de los televidentes en contra de Santiago Cruz, pues ha sido ampliamente criticado por no oprimir el botón y dejar pasar a los que consideran como grandes talentos, quienes merecían estar allí.

Y esto no es todo, pues para algunos televidentes no ha pasado desapercibido los constantes roces que ha llegado a tener con Maía, quien ha refutado sus decisiones, mientras que Gusi y Marbelle se remiten a un gesto de sorpresa, pero, prefieren no interferir.

Sin dejar de lado, que Cruz ha pedido que respeten sus opiniones, pues no todos tienen el mismo criterio y si él siente que el participante no da la talle, pues no presionará el botón. A pesar de esto, los comentarios en redes sociales, son constantes pidiendo que cambie de actitud, pues, no fue una sorpresa total los comportamientos que ha tenido el artista.

Y es que hasta ahora, el programa cumple dos semanas, pero en medio de esto ha dejado ver varios detalles sobre las personalidades de los mentores.