Yina Calderón puso en su lugar a las celebridades que han criticado su nuevo video

Yina Calderón ha comenzado a cansarse de todos los mensajes negativos que está recibiendo su más reciente videoclip inspirado en la famosa canción interpretada por José Luis Carrascal, ‘Como duele el frío’. Es por eso que decidió pronunciarse en contra de las celebridades que han hecho malos comentarios de su nuevo lanzamiento.

El clip estrenado por la influencer el pasado jueves ha recibido todo tipo de mensajes en YouTube y a través de las redes sociales, siendo la mayoría de ellos ofensivos y que rechazan la producción, en especial por el tono tan “inapropiado” que le dio, según se puede leer en varios de los comentarios.

Pero tal parece que no solo los internautas se han pronunciado al respecto, ya que Yina Calderón explicó que hay varias actrices y presentadoras que han criticado su más reciente tema, haciendo comentarios negativos, etiquetándola y pidiéndole respeto por el trabajo de la canción original.

“Yo quiero enviar un mensaje claro y conciso: por ahí estoy viendo una que otra actriz y presentadoras, que no las nombro porque yo no las voy a dar popularidad, frustradas porque nosotros los influencers no tenemos la culpa de generar más o de ganar más, nombrándome, diciendo un poco de cosas mías, etiquetando, que respete no sé qué, que mi video, que si el c*** de mis hermanas”, dijo la DJ en una historia.

También aprovechó para enviarle un contundente mensaje a las detractoras, dejándoles ver que no le importan los comentarios negativos y que no se preocupa por lo que hagan los demás. También explicó que no necesita de la ayuda económica de nadie para poder tener sus lujos.

“El día que agradezcan su trabajo, hacer lo que ustedes hagan, porque lo que ustedes hacen a mí sí me importa un c***, a diferencia de ustedes que viven pendientes de mi vida, gracias a ser yo, Yina Calderón y gracias a mi trabajo y que no me he tenido que meter con ningún millonario del país ni con ningún empresario famoso para que me mantenga, tengo esto”, dijo Yina Calderón mientras mostraba algunas imágenes de su finca donde grabó su reality show este año.