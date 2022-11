Yina Calderón niega ebriedad de su padre y aclara la enfermedad que padece

El video de guaracha del tema ‘Como Duele El Frío’, la versión que recientemente ha estrenado la DJ Yina Calderón, ha desatado una infinidad de reacciones en las redes sociales. Y es que, si bien ya supera el millón de reproducciones, también en una gran cantidad se encuentra el nivel de críticas.

Ante esto decidió consultar a su padre Leonel Calderón al respecto, por medio de sus historias de Instagram que fueron recopiladas por una cuenta dedicada al espectáculo colombiano, y las reacciones no se hicieron esperar.

“Bueno, ¿usted qué piensa de la actuación de sus hijas en el video de guaracha en el que salen en hilo?”, le pregunta Yina Calderón a su padre Leonel Calderón. “Bueno, pienso que es una actuación. Que unos dicen unas cosas malas y otras buenas, pero eso es un trabajo”, dijo.

Pero luego esta le increpó “¿Pero a usted le gustó?” y sin medir tiempo contesto de inmediato “Pero mucho”. Seguidamente la DJ mostró en otra de sus historias que algunos miembros de su comunidad digital aseguraron que la respuesta de su padre se debía a un estado de supuesta ebriedad.

“Oigan yo les acabo de subir qué piensa mi papá de mi canción de guaracha y del video, y me río porque algunos de los comentarios están diciendo ‘¡Su papá está ebrio!, ¡Ay claro cómo estaba tomando! ¡Ay claro cómo está ebrio!’”, contó.

Y de inmediato aclaró que hace años que su padre no toma una gota de alcohol debido a que es diabético, condición que lo limita ya que es insulinodependiente una afección crónica en la que el páncreas produce poca insulina o no la produce.

“Amor, mi papá no está ebrio, por una sencilla razón: mi papá no toma licor de hace años, porque mi papá es diabético. Entonces a mi papá le prohibieron el alcohol, de hecho, él es insulinodependiente, no él piensa eso de verdad, una actuación rebien”, finalizó.