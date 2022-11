A Leonardo Favio no le alcanzó y acribillan a mentores de ‘La Descarga’ por erronea decisión

‘La Descarga’ sigue dando de que hablar capítulo tras capítulo, pues desde su inicio para algunas televidentes el programa estaba haciendo una clara exclusión con los imitadores de ‘Yo me llamo’. Cabe recordar que algunos de ellos lograron hasta llevarse el premio en el concurso, a pesar de esto no han logrado descrestar a los mentores, quienes les han decidido no pasarlos a la siguiente ronda.

En la noche de este jueves 10 de noviembre la polémica fue desatada por Leonardo Fabio, quien llegó emocionado al concurso con el fin de pasar al siguiente nivel, Sergio, como es su nombre original, interpretó ‘Ella ya me olvidó’. La primera mentora en girarse fue Maía en medio de los aplausos y la felicidad que tenía el público por su indiscutible talento.

Sin embargo, se tomó bastante tiempo para oprimir el botón y su cara de duda dejó más que clara la inseguridad que sentía. Posteriormente, fue el turno para Santiago Cruz quien decidió no aceptar al participante y esto produjo su eliminación del concurso.

Entre los comentarios de los mentores indicaron que fue un gran show, sin embargo, hubo detalles que opacaron su presentación. Asimismo, destacaron que a su corta edad cuente con tal talento para la música.

El imitador de Leonardo Fabio indicó que no haber pasado en ‘La Descarga’ le permite poner los pies sobre la tierra y darse cuenta de que no todo lo que se desea se va a cumplir. El concursante finalizó sus declaraciones asegurando que iba a seguir en la música debido a que esta cuenta con un lugar especial en su vida.

Otro de los detalles que llamó la atención luego de que finalizara la presentación fueron las declaraciones de Maía, quien aseguró: “El señor de sombrero está muy exigente”. Haciendo referencia a Santiago Cruz.