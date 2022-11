¿Se operó? Sara Uribe reveló si sus glúteos son naturales

Sara Uribe publicó una fotografía reciente que despertó la curiosidad de muchos usuarios de Instagram, con varios de ellos preguntándole si sus glúteos eran naturales o estaban operados. Y a su estilo único y particular decidió responderle a los internautas, aclarando el tema de una vez por todas.

La modelo es una de las mujeres más atractivas de Colombia, recibiendo piropos no solo en la calle sino también en las redes sociales, donde varios de sus seguidores le dejan elogios en sus publicaciones, de las cuales muchas de ellas suelen subir la temperatura.

Y eso mismo pasó con una foto que la joven publicó en su cuenta de Instagram en la que aparece con un vestido naranja escotado en la espalda que al parecer se robó la atención de muchos internautas. Y a propósito de esto, en una sesión de preguntas y respuestas, un internauta decidió abordar a Sara Uribe en relación a sus glúteos, preguntándole si son naturales.

“Hoy subí esta historia y he recibido mensajes preguntándome que si tengo prótesis en la nalga. Y no. No tengo. Mi nalga es mía”, escribió la joven en una de sus historias para responder la interrogante de un seguidor.

Seguidamente escribió que si bien sus glúteos son naturales, sí tiene prótesis en los senos. “Cuando hablé de prótesis me refería a prótesis mamarias, porque yo sí tengo implantes en los senos”, escribió Sara Uribe, aclarando también que no tenía “ni biopolímeros ni síntomas” por esta intervención quirúrgica.

También habló sobre el síndrome de Asia, explicando en qué consiste y si ha presentado algunas complicaciones ligadas a esto: “es una patología que está acompañada por muchos síntomas corporales y emocionales y se cree que es por las prótesis mamarias. Yo no he sentido nada raro por ahora y sigo con mis senos igualitos, con prótesis y estoy feliz. Me encantan”.