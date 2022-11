En estado de ebriedad Sara Uribe confesó si volvería con Fredy Guarín

La bella Sara Uribe aclaró hace poco por medio de videos sus historias en la red social Instagram, que fueron recopilados por una cuenta dedicada al espectáculo colombiano, que por ahora no está interesada en nadie.

Fue durante la dinámica de preguntas y respuestas que un miembro de su comunidad digital le cuestionó si estaba enamorada, si tenía algún pretendiente o si simplemente le gustaba alguien.

Es por ello que de manera eufórica y mu exaltada la empresaria pasó a responder de manera directa lanzando además unos comentarios sobre lo que hará a futuro y las limitaciones que se puso en el presente.

“¿Saben qué? No me gusta nadie, no estoy enamorada de nadie ¡De nadie! Por primera vez en mi vida me voy libre de equipaje. Me voy tan libre que estoy tan preparada para llenarme de cosas, ayer fue un día tan decisivo en mi vida, que puse tantos limites, agradecí tanto, con tanto amor”, dijo a viva voz Sara Uribe.

Pero mientras las cervezas iban y venían llegó otra pregunta que apuntó directamente a su ex el futbolista Fredy Guarín y no era otra que si volvería con él. Pese a que no dijo ni una sola palabra hizo la negación de manera contundente con la cabeza dejando claro que no hay posibilidad de retorno a la relación.

Es de recordar que después de tener un hijo, al que llamaron Jacobo e incluso irse a vivir China y Brasil, Sara Uribe y Fredy Guarín terminaron su relación en el año 2020 y se enfocaron en mantener una interacción civilizada por el bienestar y futuro de su hijo. Desde entonces a la empresaria se le ha relacionado con diversas personas, pero nunca se ha confirmado alguna nueva relación.