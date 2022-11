¿Nuevo romance? Sara Uribe se deja ver con el ex de famosa creadora de contenido

Sara Uribe no descarta enamorarse pronto Foto: Instagram @sara_uribe

Sara Uribe es una modelo y presentadora colombiana quien se dio a conocer durante su paso por el programa ‘Protagonistas de nuestra tele’, en donde se convirtió en la ganadora del concurso. Dicho triunfo le permitió convertirse en una de las caras de Estilo RCN y posteriormente, incorporar sus labores con su faceta como modelo. Actualmente, la mujer está dedicada a su empresa de belleza y a quien, según ella, es su mayor inspiración su hijo Jacobo.

La paisa suele ser muy activa en sus redes sociales en donde no solo comparte las distintas actividades que realiza a diario, sino que también ha revelado algunos detalles de como ha sido su proceso de depresión y ansiedad. Sin embargo, en esta ocasión llamó la atención de sus seguidores por una foto que ella misma compartió en su cuenta de Instagram.

En la imagen se aprecia a Sara, está compañía de unos amigos, pero, quien llama la atención es el hombre del fondo, quien resulta siendo Naldy. El exnovio de la famosa creadora de contenido Aida Victoria Merlano y quien en los últimos días ha estado lanzando una que otra indirecta en contra de la influencer. Sin dejar de lado que semanas después de su ruptura la mujer ya estaría saliendo con Westcol es un ‘streamer’ de Medellín.

La duda que existe entre los seguidores de Sara es que no es común verla con Naldy es más, afirman que no sabían ni siquiera que ellos se conocían. Como era de esperarse, los comentarios al respecto de la situación no se han hecho esperar, pues para algunos existe más que una amistad entre la empresaria y el cantante.

Aunque las fotos no dejan ver si existe algo más entre los dos, pues, Sara y Naldy están alejados y acompañados de otras dos mujeres. Por lo que, quizás, se trataría de una reunión de amigos y fue allí, donde se presentaron oficialmente.

Tanto Uribe como Naldy no se han pronunciado sobre el tema. Teniendo en cuenta que esta no es la primera vez en que asocian a la modelo con un nuevo romance, a lo que ella responde afirmativamente entre risas. Pero, asegura que cuando se dé un nuevo amor, sus seguidores sabrán de primera mano y no por terceros.