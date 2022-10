“Seguía sacando sangre de mi garganta”: Sara Uribe revela los graves problemas de salud que afrontó

Sara Uribe es una reconocida modelo y empresaria colombiana, quien durante algunos meses estuvo en el ojo del huracán debido a su sonada relación con el deportista Freddy Guarín, quien, al parecer, seguía con la madre de sus dos hijos, Andreina Fiallo. La paisa demostró que su unión con el exjugador era más fuerte que las constantes críticas que recibía, así que, tomó la decisión de abandonar el país e irse detrás del amor, pero, según ella, los problemas entre ellos llevaron a que los meses posteriores se separaran.

La modelo suele ser muy activa en sus redes sociales en donde decidió revelar varios detalles con respecto a su salud mental y física. Sara relató que comenzó a vomitar sangre y para ella, estaba ‘parada en las ganas de vivir’. Luego de varios días de estar pensando que no se sentía bien consigo misma y que tenía una herida en el alma que no la dejaba vivir, decidió terminar y abandonar, lo que consideró una vida de ensueños para muchas mujeres.

Sara aseguró que volvió a Colombia sin un peso en el bolsillo, no tenía en donde vivir e incluso ni un celular para poder comunicarse con sus allegados. Fue gracias a un amigo suyo que le permitió quedarse en uno de sus apartamentos. En aquel momento, buscó a diferentes marcas para hacerle publicidad, pero, todas la rechazaron debido a los comentarios negativos que surgieron en los distintos medios de comunicación.

Su situación de salud cada vez empeoraba, “estaba muriendo por dentro (...) Yo seguía sacando sangre de mi garganta, los huesos no me daban, no me podía parar”, agregó Uribe, pues no sabía que era lo que padecía, pues, estaba enfocada en poder sostener a su hijo, Jacobo, y a la prima de su expareja quien la apoyó desde un inicio.

Uribe enfatizó: “Yo tenía que poder curarme, sanarme para poder seguir adelante. Yo no me puedo morir, a mí me gusta trabajar (...) Hasta en China me salía trabajo”. Intentó reabrir de nuevo su salón belleza en el mismo lugar en donde vivía, pero, meses más tarde, se dio cuenta de que su socia había quebrado el negocio y por ende, quedó sin nada. Ante las circunstancias indicó que siguió buscando nuevas oportunidades para salir adelante allí, decidió arrendar la casa que se ganó gracias a ‘Protagonistas de Nuestra Tele’. Con este dinero pudo sostenerse ella, su hijo y su mamá.

Finalmente, la empresaria dijo que si bien, su decisión no era lo que quería en ese momento, si era lo que necesitaba, pues, necesitaba empezar de Sara tanto con sus relaciones como con su salud. Asimismo, Sara agregó que se curó y que actualmente se encuentra mejor que nunca, disfrutando de cada uno de los momentos tanto con su familia como en su trabajo.