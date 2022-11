¿Se agranda la familia? Elizabeth Loaiza revela si quiere tener otro bebé

Elizabeth Loaiza ha demostrado en diferentes publicaciones lo mucho que le gusta ser mamá y cómo disfruta esta etapa. Es por eso que a través de una sesión de preguntas y respuestas en Instagram decidió revelarle a sus seguidores si estaba interesada en un tener tercer bebé a sus 33 años de edad.

La modelo recientemente fue víctima de un intento de robo en donde un hombre golpeó repetidamente el vidrio de su camioneta, haciendo que ella y su mamá entraran en estado de pánico. Afortunadamente, varios vehículos de los alrededores ayudaron a que la situación se resolviera.

A pesar de este mal rato, Elizabeth Loaiza llevó a cabo una sesión de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram para interactuar con sus fanáticos. Y una de las interrogantes que salió a la luz fue su situación maternal, con uno de sus seguidores preguntándole si le gustaría tener un nuevo bebé.

“Yo siempre me he sentido como la más maternal, la que le encantan los niños, me encantan los bebés, me encanta la familia, quisiera una familia gigante”, confesó la modelo al principio de la historia.

Sin embargo, detalló que para ella la llegada de un tercer bebé a la familia es algo muy difícil, en especial por el tiempo, la dedicación y el esfuerzo que esto implica, tomando en cuenta también que la colombiana ya tiene dos niños. “Es complicado, es de mucho tiempo y mucha dedicación (...) Creo que Juan Martín podrá esperar mucho o no venir”, confirmó.

Elizabeth Loaiza también abordó el tema de los embarazos riesgosos luego de que un seguidor le preguntara si de verdad le gustaría tener un hijo considerando su edad.

“Así una tenga 20 años, los embarazos son extremadamente riesgosos. Puede morir el bebé, puede morir la mamá, puede pasar de todo. Imagínense, a mí me dio cáncer a raíz de un embarazo”, detalló Loaiza.