“Promete ser un éxito”: Eva Rey se divorció de RCN y ahora estrena programa

Eva Rey es una presentadora española quien se dio a conocer durante varios años por su paso por noticias RCN y luego por sus recordados programas como ‘Descárate sin evadir’ en compañía de Alejandra Azcárate. Años más tarde, el medio le permitió tener su propio espacio, esto a través de su show ‘Sin evasivas con Eva Rey’ pero, por motivos desconocidos, salió del ahorita tiempo después.

Han pasado algunos años desde que se volvió a ver a la española en las pantallas colombianas, teniendo en cuenta que se convirtió en mamá de Lía, quien se ha convertido en una de sus mayores alegrías y por supuesto, la de su pareja. Esto sin dejar de lado, su gusto por las redes sociales en donde suele compartir sus mejores momentos a diario.

Sin embargo, en esta ocasión llamó la atención de sus seguidores con un sorprendente anuncio, la presentadora aseguró que después de salir de RCN, más adelante contará con detalles los motivos de su retiro, en esta ocasión viene un nuevo programa ‘Desnúdate con Eva’, el cual según ella promete ser todo un éxito.

Y es que dejó ver algunos cortos de las primeras personalidades que harán parte de dicho show, entre ellas se puede ver a Rigoberto Urán, el alcalde de Medellín y su esposa Diana Osorio, entre otras figuras nacionales.

Ante su publicación, los comentarios no se han hecho esperar, pues si bien felicitan a la presentadora por seguir llevando a cabo uno de sus pasiones. No le perdonaron el hecho de que contara con el alcalde de la ciudad de Eterna primavera, pues sienten que no era necesario tenerlo en el programa y mucho menos que estuviera presente en el video de lanzamiento.

Sin dejar que lado, que varios curiosos ya comenzaron a lanzar una que otra posible razón de su salida del conocido medio nacional, teniendo en cuenta que para ninguno resulta ser un secreto la mala racha que, al parecer, tiene desde hace algunos años RCN y que en el último tiempo sus principales figuras decidieron emigrar a otros canales.