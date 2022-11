“Prefiero un m$ric% a una tóxica”: ‘La Gorda Fabiola’ defiende la orientación sexual de su hijo

‘La Gorda Fabiola’ es una reconocida humorista quien ha hecho parte durante varios años del programa de comedia más conocido en el país ‘Sábados felices’. Esto junto a su pareja, Nelson Polania, mejor conocido como ‘Polilla’.

Fruto de esta unión nació su hijo, Nelson David, quien pertenece a la comunidad LGBTIQ. Hace pocos meses la humorística habló del tema indicando que si bien, en principio, no fue nada fácil para ellos, asimilar esta situación, pero, el amor por su hijo es más grande y han reiterado su apoyo a al joven.

‘La Gorda Fabiola’ hace pocos días compartió algunas fotografías y videos sobre el matrimonio de su otro de sus hijos, dejando ver la emoción y el amor que siente por él. Sin embargo, lo que llamó la atención de la familia, fue un comentario salido de tono, tanto así, que decidieron poner al usuario en su lugar.

El internauta aseguró: “Ahora esperar que publiquen que la niña con bigote jajaja ‘Polilla’ también la va a entregar al altar”. Ante el negativo comentario ‘La Gorda Fabiola’ no se quedó callada y salió en defensa de su hijo.

La comediante indicó: “Adivino sarcasmo en tu comentario. Sí, tengo un hijo Gay y le he pedido que me permita seguir a su lado acompañándolo en un mundo desconocido para nosotros. Viviana, si tú supieras el proceso y las lágrimas que derramamos, no te burlarías así. Además de expresarte así, también desconoces el respeto.

Y si… en mis oraciones pido un buen hombre para mi hijo. De no haber sido marica y una pareja fuera tan tóxica como tú, creo que eso si no lo aceptaría. Dios, llene tu corazón de amor”.

Pero, las declaraciones de la familia no terminaron allí, pues el turno de referirse al tema fue para Nelson David, quien argumentó: “Si la vida me lo permite, mis papás estarán presentes en ese momento tan sublime. Entiendo que tu comprensión no te permita asimilar el mundo tan diverso de hoy y utilices la burla y el irrespeto como mecanismos para sentirte validada.

Pero una cosa es cierta y es que tengo una familia que me abraza como soy, que me dio una educación para poder aprender una cosa que probablemente te faltó: a respetar. Espero con mis palabras entiendas eso y lo puedas aplicar en tu día a día. Un abrazo”.