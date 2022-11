‘La Segura’ abrió su corazón y recordó la vez que quisieron asesinarla

En una reciente entrevista junto a Elkin de La Hoz, mejor conocido como Dímelo King, la creadora de contenido Nathalia Segura, ‘La Segura’, ofreció los detalles de lo que fue uno de los momentos más álgidos de su vida.

“Eso fue en Cali, eso fue hace 10 años yo tuve un novio de toda la vida, desde que estaba chamaquita a los 13 años. Tuve mi primer amor y él se metió con la persona que no se debió meter. Cuando yo me separé de él y como a los dos años fui a dejar de a mi mamá a una discoteca y alguien me pitó, entonces yo bajé la ventana y me dijo ‘Tú te llamas Nathalia Segura ¿Cierto? No de papaya escóndase’ y arrancó, yo literalmente me fui en pura y lo cerqué y le pedí que me explicara por qué, yo tenía como 20 años, eso fue en el 2013″, indicó ‘La Segura’.

Precisó que el hombre le mostró el Soat de su carro y le agregó que él sabía que una cosa grave le pasaría, pero que sintió empatía con ella por tener una hija de su edad, y que le preguntase a su expareja. Ante esto confesó que de inmediato lo contactó para hacerle un reclamo al respecto.

“Qué pasa por qué me tenía que meter en cuento si yo no tenía nada que ver. Él ya tenía su novia, de hecho, cuando yo terminé con él es porque dejé de amarlo y de sentir cosas por él como hombre. Entonces yo nunca más nada”, dijo.

Indicó que dos meses después, saliendo del negocio de comida rápida que tenía, le pidió a su abuela que la acompañara al carro, pero que esta se negó y que lo mismo ocurrió con su hermano. Sin embargo, se fue acompañada con otro de los trabajadores.

“Cuando saco la mano por la ventana, veo que una moto pasa y se me queda mirando, entonces me dio una mala sensación y pensé que si este hombre se devuelve me va a matar, dio la vuelta y se metió la mano. Tuve un flashback, nunca quedé inconsciente, solo reaccionó mi cuerpo de aquí para arriba y mis piernas no. es fuerte, como todo en mi vida”.