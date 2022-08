“Me importa un cu%o lo que piensen”: La molestia de Tatán Mejía en sus vacaciones

Tatán Mejía y Maleja Restrepo se han convertido en algunos de los influenciadores más conocidos en Colombia. El ex participante de MasterChef cuenta con 2.2 millones de seguidores y por su parte, Maleja Restrepo 4.3 millones. En sus respectivas cuentas se han encargado de divertir a los internautas y compartir sus actividades diarias. Sin dejar de lado, aquellos actitudes que les molesta tanto en su núcleo familiar como con quienes se encuentran a su alrededor.

La pareja decidió tener unos días de descanso en San Andrés Islas. Luego de estar separados por las grabaciones de Mejía en ‘MasterChef Celebrity’ y Maleja como presentadora en ‘Duro contra el mundo’. Además, de que sus hijas tuvieran la oportunidad de conocer un poco más del lugar en donde sus padres se casaron hace once años.

A través de sus historias si bien, el motoclista compartió lo felices que se encontraban. Al parecer todo no ha sido tan bueno durante su estadia. Tatán se encontraba en un restaurante junto su familia. Pero detrás de él llegó una familia con un bafle a todo volumen, situación que generó molestia para Mejía, asegurando: “tengo que confesar profundamente que me incomoda mucho, la gente que no respeta del espacio ajeno, se sientan en cualquier restaurante y ponen su bafle durísimo. Gustele o no le guste la gente la música que este oyendo, es como me importa un culo lo que piensen los demás. Quiero recordarles que tu libertad termina donde comienza la de los demás. Hay gente que no nos gusta la salsa digamos. Hay personas que creen que son dueñas del mundo y pasan por encima de los demás, sin importar”.

Ante sus declaraciones las criticas no se hicieron esperar pues, algunos internautas aseguraron que en viaje, lo más normal resulta encontrarse música a todo volumen en cualquier lugar de la Isla. Sin embargo, otros prefirieron apoyar al deportista resaltando que se debe tener en cuenta que no siempre las personas disfrutan escuchando música sino desde la paz y tranquilidad del mar.

¿Ya se sienten viejos Maleja Restrepo y Tatán Mejía?

Ahora que están aprovechando el tiempo con su familia, tanto él como Maleja han dejado claro que sienten que la edad ya ‘les está pegando’ por varios síntomas que o comentarios sobre situaciones específicas Por eso mismo, no desaprovechan un segundo, para contarle a sus seguidores cosas nuevas de su relación, por ejemplo, las señales que a Maleja le dan a entender que Sebastián ya se está poniendo viejo:

“Cosas que me indican que Sebas ya se está poniendo ‘cuchito’. 1. No se mete al mar porque queda muy ‘pegotudo’. 2. Donde llega se echa tres siestas. 3. Termina con indigestión horrible cuando come mucho” afirmó la presentadora.

Lo cierto es que tanto ambos se mantienen en forma con una alimentación adecuada y mucho ejercicio, pues Maleja ha dejado claro que el hecho de que ya estén casados, no significa que deben descuidarse con el físico, sobre todo por el trabajo de los dos: ella en la televisión y él como deportista.