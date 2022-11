¿Separados?: Maleja Restrepo se deja ver afectada por su situación con Tatán Mejia

Maleja Restrepo es una de las creadoras de contenido más conocidas en las redes sociales. Y es que también se ha dado a conocer por su faceta como presentadora y en ocasiones pasadas en su rol como actriz. La caleña se casó con el deportista Tatán Mejia quien y fruto de este amor nacieron sus dos hijas, Macarena y Guadalupe.

Sin embargo, hace algunos días se le ha visto afectada por la ausencia de su pareja, con quien lleva más de 12 años. Por su parte, a Tatán se le ha visto alejado de sus redes sociales y sus apariciones son casi mínimas, las cuales se remiten, según sus declaraciones, a un ‘detox digital’.

Maleja compartió con sus seguidores la compleja etapa que se encuentra atravesando y la cual no había tenido que enfrentar. A través de su cuenta de Instagram, la creadora de contenido inició una dinámica sobre el amor, en donde recibió varias preguntas con respecto a algunas relaciones amorosas.

Asimismo, aseguró que su pareja durante varios días ha estado fuera de casa porque se encuentra llevando a cabo algunos proyectos. “Hablemos del amor. Y es que cuando no está ‘Sebas’ se me cierra hasta el apetito. Qué vaina tan horrible. Los síntomas que me dan es que se me va el apetito, no había ni almorzado. Pero faltan cuatro días para verlo”.

Aunque no reveló muchos detalles al respecto, se conoció que la separación con Mejía le ha costado mucho, al parecer, esta sería la primera ocasión en que la pareja se distancia durante varios días. Teniendo en cuenta que suelen estar juntos la gran mayor del tiempo, compartiendo con sus hijas, grabando nuevos contenidos y disfrutando momentos juntos.

“Vamos a cumplir 13 años con ‘Sebas’ y nunca nos habíamos separado por tanto tiempo, y ya lo que nos tocó asumir fue el cómo íbamos a hacer para vernos. Yo me voy casi dos semanas con las niñas… las niñas obviamente van a faltar al colegio, pero existen prioridades”.

Y es que su distanciamiento no terminaría con la llegada del exparticipante de ‘MasterChef Celebrity’, pues, según Maleja, él llega y ella se va. Aunque no se ha confirmado la información, Mejia estaría en las grabaciones del programa ‘La isla de los famosos’, en donde sería el presentador.