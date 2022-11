Hasta le coquetearon: No solo dejó boquiabierto a Vicente Fernández, también a Santiago Cruz y Gusi

‘La Descarga’ con el paso de los días ha logrado llevarse el primer lugar del rating en Colombia. Sin dejar de lado, que ha causado sorpresa la actitud de algunos mentores, pues han podido conocer otros detalles con respecto a sus personalidades y como era de esperarse ha causado molestia en algunos y en otros, reiteran su apoyo a los artistas y por ende a algunos participantes.

Valeria Quintero fue una participante de ‘A otro nivel’ quien llegó en busca de ganarse un cupo dentro del programa de canto. La joven conquistó a los mentores interpretando ‘México lindo y querido’. Buscando dejar en alto, el género de la ranchera. Asimismo, sorprendió no solo a los mentores sino también a los televidentes con una de sus anécdotas.

La participante aseguró que uno de sus sueños era ir a México y cantar allí, lo que se dio. Pero, la emoción radica en que para los mexicanos ella era una más de su país. Sin dejar de lado, que durante varios días estuvo visitando el rancho de Vicente Fernández, tanto así que los guardias de seguridad ya la conocían y por ende, le permitieron luego acercarse un poco más al artista.

La concursante aseguró: “Fui por una semana, todos los días, ya me conocía el recorrido del rancho y me conocían los trabajadores y salió después de cinco días. Me dijo, quieres conocer mi estudio y le dije que sí”.

Asimismo, reveló que uno de sus amuletos se trataba de un álbum de fotos en el que su portada se ve a Vicente Fernández, y se lee: ‘Viejo querido. Momentos que la emocionó por haber cumplido su sueño de conocer al cantante.

En cuanto a su audición, los mentores quedaron encantados con su voz, tanto así que Santiago y Gusi no dudaron en resaltar no solo su talento sino también la belleza con la que cuenta la participante, agregando que amaban su voz y es una mujer hermosa.