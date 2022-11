¿Ya no se pueden ni ver? Diana Ángel se refiere al encontrón que tuvo con Alejandra Azcárate

Diana Ángel es una conocida actriz colombiana, quien ha hecho parte de innumerables producciones, como: ‘Francisco el matemático’, ‘La hija del mariachi’, ‘Todos quieren con Marilyn’, entre otras. Sin embargo, su talento en la actuación no ha sido impedimento para que la bogotana se vea envuelta en alguna polémica, como lo fue con Alejandra Azcárate.

A través de su cuenta de Twitter, Diana por medio del refrán: ‘El que nada debe nada teme’, se refirió a la situación en la que se encontraba la también actriz Alejandra y su esposo Miguel Jaramillo, por la narcoavioneta en la que se encontraron casi 500 kilos de coca y que lo relacionaba.

Si bien, Ángel lo tomó como una simple opinión al respecto, para Azcárate fue una acusación y tomó con molestia sus declaraciones. Tanto así, que por casualidad se encontraron en un restaurante y según las declaraciones de Ángel, ella no dudó en atacarla.

Meses después de lo sucedido, en medio de una entrevista para el programa de entretenimiento ‘Lo sé todo’, la bogotana volvió a referirse al tema con Alejandra y que dio eco en los principales medios. La bogotana indicó: “Yo nunca me agarre con ella, fue ella sola, no tengas nada más que decir”, en medio de algunas risas por lo sucedido.

Por su parte, Alejandra no se ha vuelto a referir a la situación, pero lo que si queda claro, es que el vínculo de amistad que, alguna vez sostuvieron ahora, está en el olvido, debido a las declaraciones de Diana y posteriormente, la reacción de Alejandra.

¿Qué le dijo Alejandra Azcárate a Diana Ángel en un restaurante?

De acuerdo con las declaraciones de Diana, no esperó los señalamientos por parte de Alejandra, tanto así, que llegó a tenerle miedo.“Ella sí ha tenido unas actitudes muy fuertes conmigo y en estos días me vio en un restaurante y se levantó a decirme cosas terribles y me abrumó mucho. Yo le pedí perdón.

Fue bastante fuerte y yo soy muy sensible y me fui llorando. Cada uno tiene que pasar su proceso, no tengo nada en contra de ella y públicamente le digo que fue un malentendido. Sí, me asustó un poco, le tengo un poco de miedo… fue bastante aterradora la escena”, aseguró en medio del programa ‘La Tele Letal’.