¿Lo dejó mal la separación? Piqué ‘enloqueció' y dejó curiosa propuesta para el fútbol

La decisión que tomó Gerard Piqué de dejar el fútbol profesional sorprendió al mundo del balompié. El ahora, exdefensor central de Barcelona se ha caracterizado por su personalidad diferente y así lo ha demostrado a lo largo de su carrera.

Más allá de su calidad como futbolista, en los últimos meses se ha hablado más de su separación de a cantante colombiana Shakira, que de su rendimiento en el terreno de juego. Sin embargo, del catalán siempre se ha destacado creatividad y su espíritu de empresario.

Vea acá: “Me cag* en tu p%t@ madre”, Piqué se despidió a los ‘madrazos’ del fútbol

Luego de su último partido como profesional, en el que ni siquiera alcanzó a ingresar a la cancha porque fue expulsado al reclamarle al árbitro sus decisiones en contra del club azulgrana, Piqué fue entrevistado este miércoles por el streamer español Ibai Llanos en su canal de Twitch.

Piqué habló sobre diferentes temas, en especial de los futbolísticos, y dio una propuesta bastante curiosa que le gustaría incluir en el fútbol. ¿De qué se trata? Pues bien, para el nacido en Barcelona, los partidos que se vayan a los tiempos extras deberían cambiar su formato, y que cada tres minutos de los tiempos suplementarios, los equipos deberían ir sacando de a un jugador, pudiendo quedar finalmente un ‘uno contra uno’.

Vea también: Jugadores del Liverpool ‘rezan’ para no caer en la ‘maldición’ de Qatar 2022

Eso sí, habría una especie de ‘gol de oro’ y el primero que lograra anotar un tanto será declarado como ganador del duelo. El mismo Gerard manifestó que es una barbaridad, pero sabiendo de todos los cambios que desde hace años se quieren implementar en el fútbol, no sería raro que en el futuro se pueda ver una definición de este tipo: ¿qué tal un Mbappé vs. Haaland para definir una Champions?.

Llega la prórroga, eres once contra once. Pues cada minuto de la prórroga vas sacando un jugador de cada equipo... ¿por qué no? Es una barbaridad.

Once contra once y tú tienes una prórroga de 30 minutos. No cada minuto, pero tú ponle que cada tres minutos sale un jugador de cada equipo, hasta que haya un gol, el gol de oro, el gol de oro típico que había antes.

— Gerard Piqué