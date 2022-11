Marbelle recordó la trágica muerte de su mamá por conmovedora historia en ‘La Descarga’

Marbelle en los últimos meses se ha convertido en una de las cantantes más críticas y apoyadas al mismo tiempo en el país. Esto teniendo en cuenta sus constantes declaraciones sobre el gobierno actual y por supuesto, las situaciones políticas que se han derivado de estas. Y es que causó aún más polémica su participación en el reality de caracol ‘La Descarga’, en donde es una de las mentoras.

Y es que para muchos su participación dentro del mismo ha dejado ver otra faceta de la artista, tal y como sucedió la noche de este 9 de noviembre en medio de la presentación de Raymond Céspedes, quien luego de ingresar al concurso aseguró que este paso traía consigo un fuerte motivo detrás. El participante indicó que estaba allí, cumpliendo el sueño de su mamá, ya que padeció de cáncer y tuvo que atravesar cuatro cirugías, pero ahora está mucho mejor.

Le puede gustar: ¿Le echó la sal? Culpan a Marbelle de la salida de Fontana en ‘La Descarga’

Raymond no pudo aguantar las lágrimas en medio de su relato y por supuesto, logró conmover a los mentores, quienes no dudaron en reaccionar a sus declaraciones. Entre ellas, resaltó las de Marbelle quien indicó que atravesó por una situación similar con su mamá y que ella llega a comprender lo que significa cumplirle el sueño a alguien más, a la perfección, enfatizando: “Cumplir el sueño de alguien más, es la realidad de la esencia de lo que soy ahora. Yo cumplí el sueño que mi madre no pudo cumplir”.

Posteriormente, la intérprete de ‘Adicta al dolor’, aseguró que la madre del participante estaba esperando que se diera esta oportunidad, pues más allá de ser su anhelo se convirtió en el de Céspedes. La mentora finalizó sus declaraciones agregando que espera que el concursante puede llegar lejos en el reality a partir del desarrollo de grandes cosas juntos a ellos.

También puede leer: “Él rompe corazones”: A Gusi ya le tienen apodo por los ‘gesticos’ que tiene con participantes

Por otro lado, Santiago Cruz también compartió algo de su experiencia, agregando que también vivió una etapa parecida, pues si bien, él tenía claro a que deseaba dedicarse, su madre le pidió que se enfocara en el estudio antes de llevar a cabo sus sueños como cantante.

Y es que de acuerdo con lo que se conoció, la madre de Marbelle falleció en medio de una intervención estética, el cual le produjo un paro cardíaco. Sin dejar de lado, que en entrevistas anteriores la artista indicó que el centro de estética no contaba con las herramientas suficientes como para reaccionar oportunamente si se llegaba a presentar alguna situación delicada.